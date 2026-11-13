Farmacias del Ahorro compra 96.56% de Benavides y suma más de 3 mil sucursales

Farmacias del Ahorro brinda más de un millón de consultas médicas gratuitas.

Farmacias del Ahorro acordó adquirir el 96.5 por ciento de las acciones de Farmacias Benavides, pertenecientes a The Boots Group, dando como origen una red combinada de ambos servicios farmacéuticos, a través de más de 3 mil sucursales a nivel nacional.

Farmacias Benavides operaba bajo el control de The Boots Group, conglomerado internacional líder en el sector de farmacias, salud y belleza con fuerte presencia en Alemania y vinculado a Sycamore Partners en asociación con Stefano Pessina y su familia.

El objetivo del acuerdo es consolidar una oferta robusta de servicios farmacéuticos y de salud en el país, sustentada en precios accesibles.

“La adquisición de Farmacias Benavides es un hito estratégico que reafirma este compromiso con nuestro país. A través de esta inversión histórica, aseguraremos y fortaleceremos una plataforma de atención médica de clase mundial que servirá con orgullo a México durante las generaciones venideras” afirmó Antonio Leonardo Castañón, cofundador y presidente de Grupo Farmacias del Ahorro.

¿Qué servicios ofrece Farmacias del Ahorro?

Actualmente, Farmacias del Ahorro brinda más de un millón de consultas médicas gratuitas, distribuye alrededor de 500 mil medicamentos esenciales gratuitos a través de su programa de lealtad y realiza más de 800 mil entregas gratuitas a domicilio cada mes.

Farmacias Benavides tiene una red de distribución de mil 132 farmacias ubicadas en 203 ciudades del país.

De acuerdo con Ornella Barra, presidenta de The Boots Group, Farmacias Benavides ha sido una parte importante del grupo durante más de una década, junto a otras marcas como Boots, No7 Beauty Company.

La operación está sujeta a condiciones de cierre habituales, incluyendo aprobaciones regulatorias; mientras, Farmacias Benavides, así como Farmacias del Ahorro, continuarán operando como compañías separadas e independientes.

“Una vez concluida esta operación, aprovecharemos las fortalezas combinadas de ambas organizaciones para ampliar nuestro alcance, innovar en nuestros servicios y honrar el legado de confianza de Farmacias Benavides”, afirmó Rafael Selvas Silva, director general de Farmacias del Ahorro en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).