Consultorios SUS: ¿Quién podrá atenderse gratis y qué servicios tendrán a partir de enero de 2027?

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dio detalles de cómo serán los consultorios del Sistema Universal de Salud.

Los consultorios del Servicio Universal de Salud (SUS) comenzarán a funcionar a partir de enero, informó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que estarán disponibles para que cualquier persona reciba atención médica gratuita.

“El objetivo es 12 mil consultorios en la República, en los estados más apartados o en la ciudad. Se trata de que, si no hay una enfermedad grave, acudir directamente al consultorio para recibir atención gratuita y con 60 medicamentos básicos”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este martes 6 de octubre.

Alejandro Svarch, director del IMSS-Bienestar, explicó que los consultorios de primer contacto tendrán como propósito valorar y detectar riesgos y signos de alarma de todas las personas que acudan a recibir atención, sin importar si son o no derechohabientes de algún servicio de salud.

“Si el médico se da cuenta de que hay una atención mayor, se canalizará a la clínica o al hospital. Estarán en casas de salud de los municipios, espacios públicos, lugares de trabajo”, agregó la presidenta Sheinbaum.

¿Quiénes darán atención médica en los consultorios de primer contacto?

Sheinbaum explicó que los consultorios de primer contacto serán atendidos por médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores (ISSSTE).

“No todo se va a resolver en los consultorios, pero será una ruta clara”, agregó la mandataria, quien precisó que el primer paso será dar un diagnóstico del padecimiento.

Al respecto, Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, invitó a médicos a postularse para brindar atención en dichos consultorios.

“Puede ser una persona joven, un médico que se acaba de graduar de la universidad, o también muy importantemente, puede ser un médico o una médica, una enfermera o un enfermero que se haya jubilado y puede participar en este programa sin perder el derecho a su pensión y recibir el apoyo para seguir participando”, detalló.

¿Cómo registrarse para dar consultas en los consultorios de primer contacto?

Hasta la fecha, van 73 mil profesionales que se registraron para dar consultas en dichos sitios.

Además, se realizan asambleas en 24 estados donde opera el IMSS Bienestar para informar sobre la adecuación de los consultorios a las personas de la comunidad.

La convocatoria para ser médico de uno de los consultorios gratuitos se abrió desde el 14 de septiembre y el registro se hace a través de la página de internet serviciouniversaldesalud.gob.mx.

En dicho sitio se consultan los detalles del consultorio, como si tienen disponibilidad de trabajo, si es matutino, vespertino o si es un turno de fin de semana y cuáles son los puntos de consultorios SUS más cercanos a su domicilio.