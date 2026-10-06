Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 6 de octubre: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera del 6 de octubre desde el Palacio Nacional.

En esta conferencia de prensa, Zoé Robledo, director general del IMSS, podría participar y responder a cuestionamientos respecto a la muerte de bebés en hospitales de Durango y Jalisco. Además de las irregularidades denunciadas por personal durante una manifestación del 1 de octubre.

Además, compartir detalles sobre el presunto atentado contra el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, luego del desplome de una aeronave utilizada por su familia para desplazarse entre estados.

Sigue la mañanera minuto a minuto a través de El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 5 de octubre?

En la conferencia matutina anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el jueves 8 de octubre presentará el decreto para obligar a las redes sociales a eliminar y reportar contenido que incite a la violencia tras el ataque en la escuela secundaria 13 en Torreón, Coahuila.

“Tenemos que tomar medidas porque van cuatro casos en el país de jóvenes que han entrado de manera violenta a atacar a una maestra, maestro o a un compañero”, comentó.

Tras los resultados de la primera vuelta de las elecciones en Brasil, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó que ve riesgo de que la “derecha internacional” intervenga en los comicios del 2027.

Por último, pidió esperar a la segunda vuelta de las elecciones en Brasil para emitir algún posicionamiento respecto a lo que ocurrió en la jornada democrática.