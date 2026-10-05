‘Encontronazo’ entre Sheinbaum y EU: Reclama invitación a Ron Johnson a academia de policías en Querétaro

Sheinbaum exigió explicaciones sobre la presencia del embajador de EU en la colocación de la primera piedra de una academia de policía en Querétaro.

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó a Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, por invitar al embajador Ronald Johnson, y no al Gabinete de Seguridad, a la colocación de la primera piedra de una academia internacional de policía en Querétaro.

“¿Por qué no invitó al Gabinete de Seguridad? No invitaron a la Defensa, ni a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Eso habla del gobernador y también del embajador”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 5 de octubre.

Sheinbaum descartó que, por ahora, el gobernador cometiera un delito con la invitación, pero remarcó que los asuntos de delincuencia organizada son de carácter federal.

“Sí es importante exhibirlo porque, si no, se hace algo normal y no es normal. ¿Cómo es que hay una primera piedra con el embajador y no con el gabinete de seguridad?”, dijo la mandataria.

La presidenta instruyó a la SRE a pedir explicaciones al gobernador de Querétaro y el embajador Johnson sobre el proyecto, y subrayó que no puede instalarse una academia internacional sin la autorización del Gobierno de México.

¿Qué sabemos de la Academia Internacional de Policía en Querétaro?

El gobernador Mauricio Kuri y el embajador Ronald Johnson encabezaron la colocación de la primera piedra el pasado 2 de octubre.

“La cooperación entre los Estados Unidos y Querétaro en materia de formación policial especializada, tiene ahora una casa en nuestro estado: la Academia Internacional de Capacitación Policial”, publicó el mandatario estatal a través de sus redes sociales.

La Academia Internacional de Capacitación Policial comenzó a construirse en el complejo de seguridad Rhino, en Querétaro, con una inversión superior a 30 millones de pesos.

El proyecto contempla capacitación especializada para policías en áreas relacionadas con la detección e intercepción de drogas, armas y dinero ilícito, además de cooperación con autoridades estadounidenses.

¿Quiénes asistieron a la presentación de la academia de policía en Querétaro?

Además del embajador Ron Johnson, en la colocación de la primera piedra de la Academia estuvieron representantes de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Entre las ausencias estuvo la del general Guillermo Briseño, comandante de la Guardia Nacional.

Durante el evento asistieron mandos de instituciones federales vinculadas con seguridad, entre ellos el comandante interino de la 17ª Zona Militar, pero no estuvo el general Guillermo Briseño, comandante de la Guardia Nacional.

“Hoy colocamos la primera piedra de este espacio donde continuaremos con el esfuerzo que hemos estado realizando por años: invertir en la preparación de nuestros policías, elevar sus estándares y buscar experiencias que nos permitan defender y servir cada vez mejor a las familias queretanas”, agregó Kuri en su publicación de redes sociales.

El mandatario estatal también agradeció la presencia y apoyo de Ron Johnson. Además, destacó que Querétaro sea elegido para establecer dicha academia, “única en su tipo en América Latina”.

*Con información de Quadratín