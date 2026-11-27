Las funciones para poder ver Clara y El Cascanueces comenzarán este 27 de noviembre y se extenderán hasta el 6 de diciembre. (Foto: CulturaUNAM)

El Taller Coreográfico de la UNAM (TCUNAM), bajo la dirección artística de la bailarina y coreógrafa Irina Marcano, presenta Clara y El Cascanueces, una propuesta dancística del clásico navideño que llega a la UNAM con muchas sorpresas escénicas.

La historia coreografiada por Irina Marcano, Melva Oliva y Arturo Vázquez es una obra versátil que toma como punto de inspiración la tradicional historia navideña de El Cascanueces con la música homónima escrita por el compositor ruso Piotr I. Chaikovski, la cual fusiona los lenguajes neoclásico y contemporáneo.

Clara y El Cascanueces es una obra para toda la familia que busca incentivar la lectura en las infancias como detonante para que estas despierten su imaginación y creatividad.

Al mismo tiempo, la puesta escénica lleva implícito un mensaje sobre el cuidado del medio ambiente, a través de una escenografía sustentable hecha con materiales reciclados, cuyo diseño y realización está a cargo de los estudiantes de noveno y décimo semestres del Seminario Permanente de Arquitectura Efímera de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y un diseño de vestuario, a cargo de Fernanda Cervantes, que mantiene la premisa de sustentabilidad.

Con este proyecto artístico, el TCUNAM fortalece sus vínculos interinstitucionales, sumando además la colaboración con estudiantes de la licenciatura de danza contemporánea de la Academia de la Danza Mexicana, demostrando el valor del trabajo en equipo, aunado a la creatividad del ser humano.

Con este proyecto artístico, el TCUNAM fortalece sus vínculos interinstitucionales

¿Cuándo comenzarán las funciones?

Las funciones para poder ver Clara y El Cascanueces comenzarán este 27 de noviembre y se extenderán hasta el 6 de diciembre en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario de la UNAM.

Las funciones serán los jueves y viernes a las 8:00 de la noche, los sábados a las 7:00 de la noche y los domingos a las 12:30 de la tarde.

El costo del boleto general es de 150 pesos, pero habrá un descuento del 50 por ciento para quienes muestren su redencial vigente.

Boletos en taquilla o en boletoscultura.unam.mx.