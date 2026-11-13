México desarticuló 24 caravanas migrantes desde el regreso de Trump en EU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este viernes que veinticuatro caravanas de migrantes se han disuelto en el sur del país desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025, y afirmó que actualmente ninguna se encuentra en tránsito hacia la frontera con Estados Unidos.

“Hoy nos informó la Secretaría de Gobernación, son veinticuatro caravanas desde la llegada del presidente Trump al Gobierno (...) que se han desintegrado, digamos, las caravanas gracias a la información que se les ha dado de que no hay paso de la frontera mexicana hacia Estados Unidos”, detalló Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina.

La mandataria señaló que las autoridades de su país han conseguido que los grupos se disuelvan mediante labores de información y atención a los migrantes, a quienes se les advierte sobre las restricciones de ingreso establecidas por el Gobierno estadounidense.

Sheinbaum precisó que la mayoría de estas caravanas de migrantes se han desintegrado en Chiapas, fronterizo con Guatemala, y que ninguna de las anteriores ha logrado avanzar más allá de Oaxaca, también en el sur del país.

“La mayoría se quedan en Chiapas al darles la información y la atención que se requiere para informarles que no van a poder ingresar al territorio de Estados Unidos”, sostuvo.

¿Hay caravanas de migrantes en México? Esto dijo Sheinbaum

La jefa de Estado explicó que, de las dos caravanas de migrantes en México sobre las que informó en la víspera una ya se disolvió y la mayoría de sus integrantes regresaron a sus países de origen, mientras que la segunda apenas se encuentra en proceso de formación.

“Realmente no hay ninguna caravana que esté en este momento en tránsito en nuestro país para llegar a la frontera norte”, insistió Sheinbaum.

La gobernante mexicana indicó que las autoridades de su país ya atienden al nuevo grupo de migrantes mediante el mismo mecanismo aplicado a las caravanas anteriores.

“No quisiera yo entrar en debate con el presidente Trump (...) ellos tienen su forma de comunicar, su manera de informar al pueblo de Estados Unidos”, expresó Sheinbaum, en referencia a la amenaza del mandatario estadounidense de duplicar los aranceles a México si no frenaba el avance de los migrantes.

Sin embargo, la presidenta reiteró que México puede informar “con claridad” que actualmente no existen caravanas avanzando hacia la frontera estadounidense.

Trump endurece políticas migratorias y amenaza a México con aranceles

Las declaraciones de Sheinbaum se producen en el contexto del endurecimiento de la política migratoria de Trump, quien desde su regreso al poder ha reforzado las restricciones de ingreso a Estados Unidos y las medidas para frenar la migración irregular.

En tanto, México mantiene acciones de atención y contención del flujo de personas migrantes en su frontera sur, una región por la que tradicionalmente transitan personas procedentes de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica con la intención de llegar a territorio estadounidense.