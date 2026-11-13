¿EU protege a exvicefiscal de Chihuahua buscado en México? Sheinbaum pide informe sobre Guillermo Zuany

Operaciones de la CIA en Chihuahua: el papel que habría desempeñado Guillermo Zuany. (Cuartoscuro)

El Gabinete de Seguridad cuenta con información sobre Guillermo Zuany, exvicefiscal de Chihuahua que presuntamente colaboró con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en operaciones en la entidad, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Es una historia larga, la de esta persona, y no quisiera mencionarla aquí en este momento, pero tiene una historia de cómo es que —que la conoce el gabinete de seguridad— de cómo esta persona que llegó a ser vicefiscal de la Fiscalía del Estado de Chihuahua colabora con las agencias de Estados Unidos”, comentó durante la mañanera de este viernes 13 de noviembre.

En este sentido, la mandataria pidió a las dependencias correspondientes que presentaran un informe sobre los hallazgos relacionados con Guillermo Zuany, quien presuntamente se encuentra en Estados Unidos.

Colaboración para las operaciones de la CIA en Chihuahua

Guillermo Zuany declaró a The New York Times que facilitó durante seis meses la colaboración de agentes de la CIA en operativos con la policía estatal de Chihuahua, sin autorización del gobierno federal.

El diario estadounidense reveló que la gobernadora María Eugenia Campos estaba enterada de la presencia de agentes extranjeros en las operaciones y los entrenamientos. Sin embargo, ese mismo día, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua desmintió esa información.

De acuerdo con The New York Times, Zuany era el candidato ideal para incorporar a agentes estadounidenses en operaciones contra grupos criminales que operan en México, pues le retiraron la visa por presuntos vínculos con organizaciones delictivas.

En este sentido, el exvicefiscal se convirtió en el contacto de confianza en Chihuahua para garantizar la participación de agentes de la CIA, a cambio de facilitar la restitución de su permiso para ingresar a Estados Unidos.

La participación de agentes de la CIA en las operaciones comenzó en el otoño de 2025. The New York Times recopiló testimonios de personas familiarizadas con el asunto, quienes señalaron que el exfuncionario mexicano presentó a los agentes como responsables de “construir una nueva unidad de fuerzas especiales”.

Posteriormente, la CIA proporcionó información de inteligencia y orientación a los policías mexicanos, aunque sus agentes no participaron en enfrentamientos armados.

Entre los operativos realizados con agentes estadounidenses, The New York Times recuerda un intento fallido de detener a un presunto líder criminal que se encontraba en un bar. Sin embargo, los presuntos delincuentes escaparon antes de la llegada de las autoridades.

Otro operativo ocurrió en una casa de seguridad de un grupo criminal. Uno de los agentes de la CIA habría brindado cobertura desde el exterior del inmueble con un rifle. Después de la detención de varios presuntos criminales, un agente de la CIA estuvo presente durante el interrogatorio y revisó los dispositivos digitales asegurados.