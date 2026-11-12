¿Dónde estaba Guillermo Zuany cuando la CIA hizo el operativo en Chihuahua?

Guillermo Zuany es considerado como un testigo cooperante con Estados Unidos.

Guillermo Zuany, exfiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua, estaba en las oficinas de la CIA en Estados Unidos mientras agentes estadounidenses participaban en un operativo en el estado, afirmó el periodista Luis Chaparro.

“Él estaba en Virginia, en las oficinas de la Agencia Central de Inteligencia porque estaba llevando seguramente más información”, afirmó Chaparro en entrevista con Azucena Uresti.

De acuerdo con información del periodista, Zuany es tratado por la CIA como un protegido debido al nivel de acceso que tuvo a México. Por esa razón, es considerado como un testigo cooperante.

“Se comunican con Zuany cuando se enteran de que se cae el vehículo, que van los comandantes de la CIA y otros funcionarios. Él les dice: ‘hay que esconder todo, no respondan llamadas, no digan quién iba’”, afirmó.

¿Qué sabemos del paradero de Guillermo Zuany?

Al ser cuestionado sobre cuál es el paradero de Guillermo Zuany, el periodista afirma que, tras darle acceso a agentes de la CIA en Chihuahua, “desapareció del mapa”.

“Estuvo operando todavía cuando se supo que eran agentes de la CIA y se empezó a calentar el tema; estuvo operando en la misma oficina de Chihuahua, aunque ya no desde ahí, sino de algún lugar”, agregó.

Después, Zuany viajó a Centroamérica tras los señalamientos contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el exfiscal César Jáuregui.

Guillermo Zuany llegó a Ecuador para protegerse de una orden de aprehensión del Gobierno de México. Ahí esperó a la CIA, que se lo llevó a Estados Unidos, donde permanece en uno de los estados del norte, de acuerdo con la información que dio a conocer Luis Chaparro.

¿Quién es Guillermo Arturo Zuany?

Guillermo Arturo Zuany es señalado por su presunta colaboración con agentes estadounidenses para facilitar sus operaciones en México. Chaparro aseguró que todavía no está claro si solo colaboraba con autoridades de EU o también con el crimen organizado.

El exfiscal facilitó durante meses la presencia de agentes de la CIA durante operativos contra organizaciones criminales, e incluso les dio chalecos y uniformes de los elementos de seguridad mexicanos.

Según una investigación de The New York Times, Zuany se convirtió en un contacto de confianza para la CIA y acompañó a sus agentes mientras capacitaban a policías estatales, participaban en misiones y aportaban información especializada para las operaciones en territorio.

A cambio de su colaboración, las autoridades estadounidenses le restituyeron la visa, según nueve funcionarios y agentes consultados por el diario.