¿Quién es Guillermo Arturo Zuany, el exfiscal que habría ayudado a la CIA a operar en Chihuahua?

El papel de Guillermo Arturo Zuany en estas actividades y los alcances de su relación con la CIA están bajo investigación.

El nombre de Guillermo Arturo Zuany, exfiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua, volvió al centro de la polémica por los señalamientos sobre su presunta colaboración con agentes de la CIA para facilitar sus operaciones en el estado. El exfiscal habría facilitado durante meses la presencia de agentes estadounidenses, incluso durante operativos contra organizaciones criminales.

De acuerdo con una investigación de The New York Times, Zuany se convirtió en un contacto de confianza para la CIA y acompañó a sus agentes mientras capacitaban a policías estatales, participaban en misiones y aportaban información especializada para las operaciones en territorio.

La relación comenzó cuando el entonces funcionario presentó a un agente estadounidense ante integrantes de la Policía Estatal de Chihuahua. Durante más de seis meses, Zuany fue el enlace entre los elementos mexicanos y los agentes de inteligencia estadounidenses.

¿Cómo ayudó Guillermo Arturo Zuany a que la CIA operara en Chihuahua?

A cambio de su colaboración, las autoridades estadounidenses le restituyeron la visa, según nueve funcionarios y agentes consultados por el diario. El caso salió a la luz después de que se descubriera la participación de agentes estadounidenses en actividades de seguridad dentro de México, sin autorización del Gobierno.

Según la investigación de The New York Times, Zuany facilitó el ingreso de agentes de la CIA a actividades de la Policía Estatal. Primero, un agente estadounidense observó los entrenamientos de los policías, revisaba su equipo y participaba en ejercicios tácticos.

Después, otros integrantes de la agencia se sumaron a operativos junto con las fuerzas estatales. Los agentes estadounidenses portaban equipo táctico y armas. En algunas ocasiones, incluso utilizaban chamarras con insignias del estado de Chihuahua para integrarse a las actividades de los mexicanos.

Su participación no se limitaba a la capacitación. De acuerdo con testimonios recopilados por el diario estadounidense, los agentes aportaban información de inteligencia, utilizaban computadoras y tabletas para consultar datos en tiempo real y, en algunos casos, acompañaban durante las intervenciones.

¿Qué sabemos de las operaciones en las que participaban agentes de la CIA en México?

En una ocasión, Zuany y varios agentes estadounidenses lideraron una misión para detener al jefe de un cártel en un bar; sin embargo, cuando llegaron al lugar, el líder criminal ya no estaba, lo que molestó a los elementos de EU.

En otra operación, un agente estadounidense usó su rifle para dar cobertura al exterior mientras los policías mexicanos entraban a una casa. Ese era el tipo de apoyo y colaboración entre los chihuahuenses y las fuerzas de EU.

El diario también señala que Zuany acompañaba a los estadounidenses en las operaciones como intermediario para transmitir instrucciones e información a los policías mexicanos.

Al ser cuestionado al respecto, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, confirmó que Zuany cuenta con una orden de captura por el caso de los agentes de la CIA en Chihuahua.

“Sé que las dos fiscalías cuentan con órdenes de aprehensión en contra de esta persona”, dijo García Harfuch durante la conferencia ‘mañanera’ de este martes.