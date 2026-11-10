México no está ‘en peligro’, aclara Sheinbaum por llamado a tener mochila de emergencia

¡Qué no panda el cúnico! El Gobierno de México no tiene información de una situación que amenace a nuestro país, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum tras ser cuestionada por el llamado de Protección Civil a tener lista una mochila de emergencia.

“No tenemos información de que pueda haber algún peligro, o una situación internacional o nacional que requiera de una alerta específica”, aseguró en la ‘mañanera’ de este martes 10 de noviembre.

Sheinbaum agregó que independientemnte de la aclaración, las personas que viven en zonas “factibles de tener un sismo, inundación, huracanes” deben tener lista esta mochila de emergencia.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia? Esto dice Protección Civil

Los ‘rumores’ de un inminente apocalipsis empezaron con una publicación de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX sobre si la ciudadanía ya tenía lista su mochila de emergencia.

Algunos usuarios relacionaron el mensaje con una posible Tercera Guerra Mundial, mientras otros bromearon sobre los objetos que llevarían para sobrevivir al apocalipsis como sopas Maruchan o caguamas.

Ante las interpretaciones que circularon en internet, la Coordinación Nacional de Protección Civil aclaró que se trata de una campaña permanente y no de una advertencia sobre ‘el fin del mundo’.

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), una mochila de emergencia debe contener artículos que permitan cubrir necesidades básicas en una situación de riesgo.

Entre los objetos recomendados se encuentran: