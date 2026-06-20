Corrige actas de nacimiento, matrimonio o defunción: Paso a paso para hacer el trámite en internet

El trámite de corrección de actas de nacimiento, matrimonio o defunción estará disponible en internet a partir del 22 de junio.

Olvídate de la Fe de Bautismo, las 300 copias de todos los documentos y hasta de las filas de horas para un trámite en el Registro Civil si necesitas hacer cambios en los datos de tu acta de nacimiento, de matrimonio o en el acta de defunción de algún familiar.

Durante la conferencia mañanera del 18 de junio de la presidenta Claudia Sheinbaum, José ‘Pepe’ Merino, jefe de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) presentó los avances del Programa de Simplificación de Trámites.

¿Y eso a ti qué o qué? Este programa —que lleva un 60 por ciento de avance— tiene como objetivo facilitar la vida de las personas y evitar la corrupción en el trámite de corrección de actas de nacimiento, matrimonio o defunción y de otros documentos emitidos por el gobierno.

Esta actualización por internet estará disponible para todos los estados y municipios del país con la finalidad de que todos los trámites puedan resolverse en un máximo de 60 días, indicó Merino.

¿Cómo corregir datos de tu acta de nacimiento por internet?

José Antonio Peña Merino explicó que, además de eliminar mil 711 trámites, los requisitos se redujeron de seis a un promedio de dos.

Agregó que la lista de trámites y servicios están disponibles en el portal único del Gobierno de México, que ha sido utilizado por 56 millones de personas, con un promedio de 2 millones de visitas a la semana.

Estos son algunos de los tramites del Registro Civil que se podrán hacer en internet. (Especial)

Desde este lunes 22 de junio se podrán hacer las correcciones de actas de nacimiento, matrimonio o defunción en casos como:

Corrección en el sistema por nombres mal escritos

Aclaración administrativa si tu nombre no aparece completo

Captura de actas en el sistema por si no aparece en línea

Seguimiento de inscripción de sentencia para que aparezca tu divorcio, y

Certificación de CURP para que tu acta de nacimiento esté vinculada a tu Clave Única del Registro de Población.

“Déjenme ejemplificar cómo esto impacta la vida de las personas. Antes, si nuestro nombre estaba mal escrito en el acta de nacimiento o en los libros del Registro Civil, uno tenía que viajar a su lugar de nacimiento. Imagínense a una persona que trabaja en Ciudad Juárez y se tenía que desplazar hasta donde nació en Guanajuato, a solicitar el trámite presencial, esperar 30 días para la correción del acta y luego regresar. Era un trámite realmente prohibitivo para muchas personas.

“Hoy esa persona que vive en Ciudad Juárez o que vive en Estados Unidos o en cualquier otro lugar del mundo puede simplemente ingresar a la plataforma, y de esa forma solicitar ese trámite, y todo el trámite corre digitalmente hasta que queda resuelto”, detalló ‘Pepe’ Merino.

Para realizar el trámite, los usuarios deberán ingresar a la pagina oficial del Registro Civil y solicitar cambios en actas de nacimiento, matrimonio o defunción.

Señaló que la corrección aplica en casos como “si tu acta, por ejemplo, dice “María” y en el sistema parece “Ma”, que son errores frecuentes, si no aparece tu nombre completo, si tu acta no aparece en línea”.

Requisitos para la corrección de actas

El Gobierno de México detalla los requisitos para la corrección de actas. Explica que te van a pedir:

Tener una cuenta en Llave MX.

Contar con la identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla del Servicio Militar Nacional, licencia de conducir) del titular del acta a corregir, en formato pdf, jpg o png.

Contar con el acta del titular a corregir en formato digital pdf, jpg o png.

¿Cómo realizar el trámite de corrección de acta de nacimiento?

Con 3 sencillos pasos se podrá realizar todo el trámite:

Crea una cuenta o inicia sesión en Llave MX .

. Ingresa la información del titular del acta a corregir.

Sube el archivo de identificación oficial del titular y del acta a corregir.

¿Cuánto cuesta hacer correcciones en un acta de nacimiento?

Merino no mencionó el costo del trámite en internet; sin embargo, el costo de corrección de un acta de nacimiento varía según el estado y el tipo de error (ortográfico o de datos mayores). En la CDMX, el trámite de aclaración administrativa ronda entre los 315 y 360 pesos.

En el Estado de México, el costo es de entre 265 y 461 pesos, dependiendo el tipo de modificación.