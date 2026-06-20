Autos clásicos y conciertos GRATIS en el Papi Fest: Fecha, horario, sede, cartelera y detalles del evento

El Papi Fest inicia a las 11:00 horas en el Parque de las Esculturas, con música en vivo, comida y actividades por el Día del Padre. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini )

¿Ya sabes cómo vas a festejar el Día del Padre? En caso de que todavía no tengas un plan —o hayas olvidado esta fecha— hay una opción gratuita a la que puedes acceder. Se trata del Papi Fest, un evento pensado para celebrar a papá.

Tal como ocurre con el Festival Taquero de la Ciudad de México; este evento reúne propuestas gastronómicas y presentaciones musicales en vivo, entre las cuales destacan bandas de ska como Los Estrambóticos.

El encuentro también integra exhibiciones y actividades recreativas pensadas para toda la familia con un programa que inicia desde la mañana y se extiende hasta la noche con distintos momentos clave para los asistentes.

Papi Fest 2026: ¿Cuándo y dónde es el evento por el Día del Padre?

El Papi Fest 2026 se realiza este domingo 21 de junio en el Parque de las Esculturas, ubicado en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. El recinto abre sus puertas desde las 11:00 horas y concentra actividades durante gran parte del día, con acceso libre para el público.

Fecha : domingo 21 de junio

: domingo 21 de junio Sede : Parque de las Esculturas

: Parque de las Esculturas Apertura: 11:00 horas

La entrada no tiene costo, no obstante, debes tener en cuenta que el evento incluye degustaciones y venta de productos dentro de las áreas de expositores, por lo cual es recomendable llevar dinero en efectivo en caso de que desees adquirir alimentos dentro del evento.

La dirección completa del Parque de las Esculturas es la siguiente: Av. Jorge Jiménez Cantú S/N, Col. Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

¿Qué artistas estarán en el Papi Fest? Cartelera OFICIAL completa

El programa musical del Papi Fest 2026 se organiza en bloques dentro del mismo día, con bandas locales y agrupaciones invitadas que ocupan la tarde y parte de la noche.

15:30 a 17:00 horas: Bandas locales

16:00 horas: Los Estrambóticos

18:00 horas: La Lupita

Las actuaciones se distribuyen después de las actividades gastronómicas y de convivencia. Hasta ahora, los organizadores del evento no han informado si habrá más de un escenario durante el evento, por lo que te recomendamos estar al tanto de las redes social oficiales del gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli.

¿Qué actividades habrá en el Papi Fest?

El Papi Fest integra distintas áreas de convivencia, con espacios dedicados a la comida, exhibiciones y consumo de bebidas dentro del recinto. La programación se divide por horarios a lo largo del domingo.

Entre las actividades destacan la exhibición de autos clásicos, la cual estará disponible la mayor parte del día, debido a que se trata de una muestra continua. Además, es un evento ideal para todas aquellas personas foodies, ya que habrá degustaciones y venta de alimentos.

El Gobierno Municipal de Cuautitlán Izcalli también informó que durante el Papi Fest habrá un cowboy bar, el cual mantiene actividad desde el mediodía hasta la noche dentro del festival. Aquí te dejamos todos los horarios del evento con motivo del Día del Padre.