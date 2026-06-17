Festival Taquero con Polymarchs y lucha libre: Fecha, horarios, sede y cartelera completa

La cartelera del Festival Taquero contempla actuaciones de grupos de cumbia; te compartimos todos los detalles. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/Cuartoscuro)

¿Olvidaste que este fin de semana es el Día del Padre? No te preocupes, existe un evento ideal para celebrar en grande a papá, se trata del Festival Taquero, un encuentro que reunirá lo mejor de dos mundos: gastronomía mexicana y música en vivo.

El festival de la Ciudad de México tiene preparada para sus asistentes una cartelera para todos los gustos que reúne a exponentes de la música electrónica, así como de la cumbia, para que ‘saquen los prohibidos’.

Además, habrá una función de lucha libre para todos los amantes del wrestling, ya que el Festival Taquero tendrá una duración de tres días y está pensado para toda la familia, con una edición especial para festejar a los papás.

El Festival Taquero tiene programada una función de lucha libre. (Foto: Unsplash)

Festival Taquero 2026: ¿Cuándo es el evento por el Día del Padre?

El Festival Taquero tomará el sur de la Ciudad de México para realizarse los próximos viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de junio; aunque habrá taquitos todos los días, las actividades serán diferentes para cada jornada.

Cuándo: del 19 al 21 de junio de 2026

del 19 al 21 de junio de 2026 Horario: de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche

La entrada no tiene costo, lo que facilita el acceso a todo público. Aun así, se recomienda llevar efectivo para la compra de alimentos, bebidas y productos que ofrecen los distintos expositores dentro del recinto.

¿Dónde es el Festival Taquero 2026 y cómo llegar?

El encuentro se realiza en la Plaza del Bolero, ubicada en el corazón de la alcaldía Tlalpan. Dentro del espacio, la explanada principal concentra los conciertos, mientras que los pasillos laterales alojan los puestos de comida.

La dirección completa de la Plaza del Bolero es Calle Moneda, Tlalpan Centro I, Tlalpan, Ciudad de México. Al lugar se puede acceder a través de transporte público.

Para ello, se puede utilizar la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México. En este caso, se debe descender en la estación Universidad y posteriormente tomar el camión con dirección a San Fernando Carrasco.

De acuerdo con Google Maps, la parada llamada ‘Secundaria’ deja a los asistentes a dos cuadras del recinto.

¡Con Polymarchs y cumbia! Artistas invitados al Festival Taquero

El programa musical del Festival Taquero integra distintos géneros que buscan abarcar públicos variados. La oferta incluye desde agrupaciones de corte tropical hasta propuestas electrónicas que transforman la explanada en pista de baile nocturna.

El viernes abre con la presencia de la Internacional Orquesta La Típica, encargada de marcar el arranque del ambiente festivo.

El sábado concentra uno de los momentos más esperados con la presentación de John Barrera bajo el concepto de Sonido Polymarchs, una propuesta de high energy que suele atraer a públicos de distintas generaciones.

El domingo es el día que concentrará más actividades. En esta jornada se suma un cambio de tono con una función de lucha libre. Posteriormente, la programación musical incorpora a Alondra Emile con su banda sonora junto a Ángel.

Además el acto estelar de la noche estará protagonizado por Aron y su Grupo Ilusión, quien se encargará de cerrar con broche de oro las actividades del evento gastronómico. Aquí te dejamos las fechas y horarios de cada acto.