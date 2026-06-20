(VIDEO) Explota pipa tras accidente múltiple en carretera Cárdenas-Coatzacoalcos; se quedó sin frenos

Pipa incendiada tras accidente en la carretera Cárdenas-Coatzacoalcos, a la altura de Huimanguillo.

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la tarde de este sábado luego de que una pipa de transporte de aceite se incendiara tras verse involucrada en un accidente vehicular sobre la carretera federal Cárdenas-Coatzacoalcos, a la altura de la caseta fitosanitaria, en el municipio de Huimanguillo.

De acuerdo con reportes preliminares difundidos inicialmente, la unidad de carga habría sufrido una falla mecánica al quedarse sin frenos, lo que provocó que impactara a varios vehículos que se encontraban en la zona, entre ellos una unidad de la Guardia Nacional. Tras la colisión, la pipa se incendió, generando una enorme columna de humo visible a varios kilómetros de distancia.

Videos compartidos en redes sociales mostraron el momento posterior al accidente, donde se observa el tractocamión envuelto en llamas junto a otras unidades afectadas, situación que generó alarma entre automovilistas y habitantes de comunidades cercanas.

Pipa incendiada tras un accidente múltiple en la carretera Cárdenas-Coatzacoalcos, a la altura de Huimanguillo. (Protección Civil Tabasco)

Ante la emergencia, el gobierno de Tabasco informó el cierre temporal de la carretera Cárdenas-Coatzacoalcos, a la altura de La Venta, y exhortó a la población a mantenerse atenta a los comunicados emitidos a través de canales oficiales.

Más tarde, las autoridades estatales precisaron que el incendio fue atendido por personal del Centro Regional Sabana del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco (IPCET), con apoyo de Protección Civil de Veracruz, a través de Bomberos de Las Choapas, así como de la Unidad Municipal de Protección Civil de Huimanguillo.

Según el reporte oficial, el accidente involucró a la pipa, una unidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y otra de la Guardia Nacional que se encontraban en un punto de revisión sobre la vía federal.

Las autoridades señalaron que el conductor de la pipa fue asegurado para las investigaciones correspondientes y, a pesar de lo aparatoso del incidente, descartaron personas lesionadas o fallecidas.

Asimismo, indicaron que el incendio fue sofocado al cien por ciento, registrándose daños únicamente en uno de los remolques de la unidad de carga.

La pipa que transportaba aceite terminó envuelta en llamas tras una presunta falla en los frenos. (Protección Civil Tabasco)