Victoria para Grecia Quiroz: Tribunal revierte veto y ordena su libre ingreso al Congreso de Michoacán

El presidente de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona, declaró a Grecia Quiroz como persona “no grata” en el Congreso de Michoacán.

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, informó que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) le otorgó medidas cautelares que obligan al Congreso local a garantizar su libre acceso, tránsito y permanencia en las instalaciones del Poder Legislativo.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la alcaldesa celebró la resolución al señalar que representa una victoria no solo para ella, sino también para las mujeres y para la ciudadanía de Uruapan.

“La justicia y la verdad siempre encuentran su camino”, expresó Quiroz, quien afirmó que asumió la presidencia municipal en medio de circunstancias complejas tras el asesinato de su esposo y el exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, pero “con el compromiso inquebrantable de sacar adelante a nuestra tierra”.

La edil sostuvo que, en lugar de encontrar respaldo institucional, ha enfrentado “puertas cerradas, bloqueos y ataques sistemáticos”, por lo que consideró relevante la determinación emitida por el órgano electoral.

De acuerdo con Quiroz, las medidas cautelares ordenan al Congreso de Michoacán garantizar su acceso al recinto legislativo, luego de que el Presidente de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona García, la vetara del recinto y le impidiera ingresar a las instalaciones en semanas recientes.

“Que quede muy claro: el Congreso es la casa del pueblo, no el feudo personal de nadie. Las puertas no se le cierran a Uruapan ni a las mujeres que estamos transformando la política”, expresó.

La alcaldesa aseguró que continuará realizando gestiones y defendiendo los derechos de los habitantes de Uruapan, al tiempo que agradeció el respaldo de la ciudadanía.

¿Por qué el Congreso de Michoacán vetó a Grecia Quiroz?

El pasado 4 de junio, Gaona García declaró a Grecia Quiroz como persona “no grata” y anunció que tanto ella como varios funcionarios del Ayuntamiento de Uruapan tendrían prohibido el acceso al Palacio Legislativo.

La medida fue justificada por el legislador bajo el argumento de que la alcaldesa y miembros de su administración habrían participado en las protestas realizadas contra la reforma electoral aprobada por el Congreso de Michoacán, movilizaciones en las que se registraron afectaciones al inmueble legislativo.

Las manifestaciones ocurrieron en el contexto de la discusión de cambios a la legislación electoral rumbo a los comicios de 2027. Quiroz y simpatizantes del llamado Movimiento del Sombrero rechazaron disposiciones que, a su juicio, afectaban a las candidaturas independientes y limitaban la posibilidad de coordinación entre estos proyectos políticos.

El conflicto entre la alcaldesa de Uruapan y el Congreso de Michoacán escaló el pasado 17 de junio, cuando Baltazar Gaona acusó públicamente a Grecia Quiroz de ser una presunta “aviadora” tras haber cobrado como asesora en el Congreso, pero sin desempeñar funciones efectivas.

El diputado sostuvo que la actual presidenta municipal apareció en la nómina del Congreso entre septiembre de 2024 y junio de 2025, adscrita a la oficina del legislador Carlos Alejandro Bautista Tafolla, pese a que, según su versión, no habría desempeñado actividades relacionadas con ese cargo.

Durante una conferencia de prensa, Gaona presentó documentación para respaldar los señalamientos y afirmó que Quiroz recibió más de 200 mil pesos en salarios durante ese periodo. Por ello, exigió que se investigue el caso y que la presidenta municipal reintegre los recursos percibidos si se comprueba que actuó como "aviadora" dentro del Congreso de Michoacán.

El legislador también sostuvo que durante ese mismo periodo, Quiroz encabezaba actividades públicas como presidenta honoraria del DIF Uruapan al mismo tiempo que percibía estos ingresos.

“Mientras cobraba aquí en el Congreso, ya estaba realizando actividades como presidenta honoraria del DIF en Uruapan. Al tener una doble función es evidente que era una aviadora”, sostuvo.

Con información de Quadratín.