Acusan a Grecia Quiroz de ‘aviadora’ en Congreso de Michoacán; exigen que devuelva más de 200 mdp

Baltazar Gaona declaró a Grecia Quiroz como persona no grata y ordenó restringir su acceso al Congreso de Michoacán.

La confrontación entre la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, y el Congreso de Michoacán escaló este miércoles luego de que el presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, Baltazar Gaona García, anunció que promoverá acciones para exigir que la edil restituya más de 200 millones de pesos que, aseguró, fueron cobrados de manera indebida a contribuyentes del municipio.

El legislador acusó a Quiroz de actuar como una “aviadora” pues, a su juicio, la hoy alcaldesa cobró indebidamente como asesora legislativa del diputado Carlos Tafolla, sin desempeñar funciones reales en el Congreso.

Gaona adelantó que solicitará que la presidenta municipal devuelva al Congreso y a las instancias correspondientes un monto estimado en 201 millones de pesos, relacionado con presuntas irregularidades detectadas en la recaudación del impuesto predial en Uruapan.

Gaona exhibe pagos a Grecia Quiroz; pide investigación

Durante una rueda de prensa, el legislador presentó documentación obtenida del sistema administrativo del Congreso para sostener que la presidenta municipal figuró en la nómina legislativa entre el 19 de septiembre de 2024 y el 30 de junio de 2025, adscrita como asesora del diputado petista Alejandro Bautista Tafolla.

Gaona mostró recibos de pago y un concentrado de percepciones que, según dijo, acreditan que durante ese periodo Grecia Quiroz recibió un salario bruto acumulado de 282 mil 35 pesos y una percepción neta de 201 mil 501 pesos, una vez descontados impuestos y retenciones.

“Vamos a solicitar a la Contraloría que investigue esta doble función y que reintegre esos dineros al Congreso, porque queda evidenciado que fue una aviadora que cobró indebidamente aquí en el Congreso y que no prestó servicios”, afirmó.

En semanas recientes, Gaona declaró a Grecia Quiroz como persona no grata y ordenó restringir su acceso al Palacio Legislativo, tras responsabilizarla por los daños ocasionados durante las protestas contra la reforma electoral aprobada el pasado 27 de mayo.

Por su parte, la alcaldesa ha negado los señalamientos y afirma que sí realizó labores vinculadas a la actividad legislativa mientras formó parte del Congreso del Estado.

Gaona rechazó esa versión y sostuvo que dentro de la estructura administrativa del Congreso no existe una categoría laboral denominada “gestoría” o “gestión territorial”, como ha argumentado la presidenta municipal.

“Aquí eres asesor o no eres asesor. No hay otro cargo”, expresó.

Como parte de los elementos que dijo entregará a la Contraloría, el legislador exhibió publicaciones y notas informativas de abril de 2025 en las que Grecia Quiroz aparece encabezando actividades públicas como presidenta honoraria del DIF Uruapan, cargo que desempeñó durante los primeros meses de la administración municipal encabezada por su esposo, el fallecido alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

“Mientras cobraba aquí en el Congreso, ya estaba realizando actividades como presidenta honoraria del DIF en Uruapan. Al tener una doble función es evidente que era una aviadora”, sostuvo.

El presidente de la Mesa Directiva aclaró que corresponderá a la Contraloría determinar si existió alguna irregularidad administrativa y, en su caso, establecer las responsabilidades procedentes. “Más allá de lo que yo diga, que lo resuelva la Contraloría del Congreso”, señaló.

Grecia Quiroz admitió haber trabajado en el Congreso de Michoacán

La denuncia se suma al enfrentamiento político que desde hace varias semanas mantienen Baltazar Gaona y Grecia Quiroz, particularmente después de que el Congreso restringiera el acceso al recinto legislativo a integrantes del llamado Movimiento del Sombrero, organización vinculada políticamente al alcalde Carlos Manzo.

Cabe señalar que en distintos momentos el diputado Carlos Tafolla, quien tenía adscrita a Grecia Quiroz como colaboradora dentro de su equipo legislativo, ha defendido la legalidad de dicha contratación y ha sostenido que la ahora alcaldesa realizaba labores de gestoría, atención ciudadana y asesoría política en territorio, por lo que ha negado que incurriera en alguna irregularidad o que se tratara de una plaza sin funciones.

En días pasados, Grecia Quiroz trastabilló, pues un día negó haber trabajado en el Congreso y al día siguiente admitió que sí, y dio las mismas explicaciones que Tafolla.