PRI pide comparecencia del director de Pemex ante Diputados por derrame en río Pánuco

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, exigió la comparecencia del director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, ante la Comisión Permanente del Congreso por los derrames de hidrocarburos registrados en el río Pánuco, al sur de Tamaulipas.

Advirtió que el daño ambiental pone en riesgo ecosistemas, actividades productivas y el sustento de cientos de familias pesqueras de Tamaulipas y Veracruz.

A través de un Punto de Acuerdo de urgente resolución, el coordinador parlamentario del PRI demanda que la empresa productiva del Estado informe sobre la magnitud de los derrames ocurridos frente a la refinería Francisco I. Madero y la Terminal Marítima Madero, así como las acciones implementadas para atender la contingencia.

Moreira señaló que pescadores y habitantes de la región han reportado afectaciones en embarcaciones, motores, redes de pesca y pérdida de especies acuáticas, además de daños económicos por la contaminación.

Además, pidió a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizar inspecciones y peritajes para determinar responsabilidades.

El legislador sostuvo que Pemex debe rendir cuentas y que el gobierno federal está obligado a actuar con transparencia ante un problema que impacta a miles de familias y al medio ambiente.

¿Qué pasó en río Pánuco?

Una mancha de hidrocarburo a un costado del río Pánuco, al sur de Tamaulipas, encendió las alertas entre las comunidades de la zona y las autoridades municipales, estatales y federales.

La Secretaría de la Marina (Semar) encabezó una mesa de trabajo para determinar las acciones a tomar tras la detección del derrame.

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó el 15 de junio que, con el propósito de determinar el origen exacto de la coloración del agua, se llevan a cabo varias acciones.

La petrolera dijo que habrá recolección de muestras en el fondo del canal de Varadero a diferentes profundidades.

Aseguró que siguen las actividades de inspección de drenajes pluviales, incluidos aquellos ubicados en vialidades externas a la Refinería Madero, los cuales han sido identificados como fuentes de aporte al canal.