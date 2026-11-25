Un operativo federal cuyo presunto objetivo era William Álvarez, ‘El Maniaco’, uno de los líderes del Cártel de los Reyes, dejó al menos siete abatidos, presuntamente integrantes del grupo criminal, además de cuatro detenidos.

Así fue el operativo contra el Cártel de Los Reyes

Las acciones comenzaron desde la tarde del martes, encabezadas por el Ejército Mexicano, y se registraron en la localidad Doctor Villa Gómez, también conocida como “El Limoncito”, en el municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco, cerca de los límites con Michoacán.

El despliegue en la región se extendió hasta la noche de este miércoles, con la coordinación de elementos policiales de Michoacán y Jalisco, que reportan el aseguramiento de armas y vehículos.

Existe la versión de que el pasado viernes, en la localidad de Tazumbos, en el municipio, sobrevolaron drones en distintas vías del poblado, por lo que se desplegaron oficiales de la Policía Regional, del Ejército Mexicano y la Comisaría de Jilotlan acudieron al punto de reporte, en la calle Lázaro Cárdenas, aunque no detectaron los artefactos.

Se reporta que en la movilización participó un helicóptero militar Cougar, además de aeronaves de ambas entidades, y elementos policiales intensifican las acciones de seguridad en la zona limítrofe, con resguardos perimetrales.

Al momento no se han dado a conocer las identidades de los fallecidos ni de los arrestados.

Abatidos y detenidos líderes del Cártel de los Reyes

El 31 de agosto pasado fue abatido el líder del Cartel de los Reyes, Luis Enrique Barragán Chávez, ‘El R5′ o “El Güicho”, quien había quedado al mando tras la detención de Alfonso Fernández Magallón, El Poncho, ‘Poncho’ o ‘La Quiringua’, y se les relaciona con los Cárteles Unidos.

Se presume que este grupo controla pistas de aterrizaje clandestinas para recibir cocaína desde Colombia, y reclutaba exmilitares y expolicías colombianos para operar explosivos y drones contra sus grupos rivales, y las fuerzas armadas mexicanas.