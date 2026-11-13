Ryan Wedding, ‘El Chapo’ canadiense, deja ‘lanota’ a México: Recauda 70.9 mdp con subasta de motos

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, encabezó la Conferencia del Pueblo en Palacio Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 13 de noviembre desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria ofrezca más detalles sobre su agenda previo al viaje que realizará a China.

Sheinbaum notificó al Senado que estará ausente del país desde el 15 hasta el 20 de noviembre.

Además, se prevé que sea la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien encabece la conferencia matutina durante esos días.

Gobierno subasta motos de colección de Ryan Wedding, ‘El Chapo’ canadiense: ¿Cuánto recaudó?

El Gobierno de México, a través del Instituto para devolverle al pueblo lo robado (Indep), subastó las motos de colección de Ryan Wedding, ‘El Chapo’ canadiense.

Con dicha colección de motos de lujo se recaudó 70 millones 911 mil 200 pesos. En total se entregaron 57 motocicletas que podrían llegar a museos internacionales.

Mónica Fernández, directora general del Indep, informó que en julio recibieron un total de 62 motos. “Vinieron coleccionistas internacionales, estuvo muy interesante el interés que tienen en esos vehículos”, agregó.

Ryan Wedding fue detenido el 22 de enero en la Ciudad de México. El FBI ofrecía 15 millones de dólares por él.

AMLO cumple 73 años HOY: ¿Qué le dijo Sheinbaum?

Al iniciar su conferencia, le recordaron a la presidenta Sheinbaum que hoy es cumpleaños del exmandatario Andrés Manuel López Obrador.

“Le mandamos muchos saludos desde aquí y nuestro reconocimiento siempre al presidente López Obrador”, dijo.

La presidenta no detalló si le llamará personalmente para felicitarlo o de qué otra forma le comunicará sus buenos deseos.

En otras ocasiones, la mandataria aseguró que no tiene comunicación con el expresidente y que incluso habla más seguido con su esposa, Beatriz Gutiérrez.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana