Sheinbaum y OpenAI exploran aplicaciones de inteligencia artificial en salud

Claudia Sheinbaum hablando con el cofundador de OpenAI, Greg Brockman, este miércoles durante una reunión en Palacio Nacional, en Ciudad de México. (Presidencia).

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este miércoles que recibió en Palacio Nacional a Greg Brockman, presidente y cofundador de la empresa OpenAI, con quien conversó sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial (IA), especialmente en el sector salud.

“En Palacio Nacional, recibimos al presidente y cofundador de OpenAI, Greg Brockman, y a su equipo”, indicó Sheinbaum en un mensaje en X, acompañado de fotografías del encuentro.

Sheinbaum señaló que la conversación giró en torno a las diferentes aplicaciones de la IA y destacó el potencial de esta tecnología para el sector sanitario.

“Coincidimos en que esta tecnología puede generar beneficios en atención médica”, afirmó.

La mandataria mexicana no detalló posibles acuerdos o proyectos con OpenAI, empresa creadora de ChatGPT, sin embargo, el 23 de octubre la mandataria anunció un sistema apoyado en IA para mejorar la distribución de medicamentos e insumos médicos en hospitales públicos.

El objetivo sería seguir en tiempo real inventarios, rutas de entrega y necesidades de abasto, y con una primera etapa de implementación prevista a partir de enero de 2027.

México busca atraer inversiones en IA

La reunión se produce en un momento en que el Gobierno mexicano busca acelerar la incorporación de la inteligencia artificial en áreas públicas prioritarias, en especial la salud, para agilizar y optimizar sus procesos.

El acercamiento con OpenAI coincide además con un entorno de expansión de la infraestructura tecnológica en el país.

Microsoft informó a finales de octubre que el uso de IA generativa en México ya supera los promedios regional y global, mientras EY estimó que el mercado de centros de datos podría atraer más de 18 mil millones de dólares en inversiones hasta 2030.

En ese contexto, sobresale el proyecto de CloudHQ anunciado en 2025 para instalar seis centros de datos en Querétaro (centro) por cuatro mil 800 millones de dólares.