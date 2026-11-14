Adicción al ‘true crime’: ¿Por qué nos gustan las series de Jeffrey Dahmer, asesinos seriales y narcos?

Plataformas como Netflix han apostado por realizar series true crime sobre aseinos seriales y han sido todo un éxito. (Fotoarte el Financiero / Shutterstock / Netflix).

¿Tu gusto culposo es maratonear series y documentales sobre narcotraficantes y asesinos seriales? ¿Te enganchaste desde el primer episodio con Operación Cisne Negro, el estreno de Netflix que narra la recaptura de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, o viste La caída de El Mayo? Quizáz aún te molesta que hayan cancelado Mindhunter, la serie sobre asesinos seriales.

Si estas historias te atrapan, aunque te provoquen miedo, inquietud o incluso desconfianza hacia quienes te rodean, no estás solo. El true crime, género que reconstruye crímenes reales, se ha convertido en uno de los fenómenos más populares del entretenimiento.

Pero ¿qué nos lleva a consumir historias sobre violencia, asesinatos y personajes como Jeffrey Dahmer sin poder despegar la mirada de la pantalla?

En 2022, Netflix estrenó Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story, una miniserie sobre el asesino serial que secuestró y mató a 17 hombres entre 1978 y 1991 en Milwaukee, Wisconsin. Aunque su historia está marcada por la violencia y el horror, millones de espectadores se sumaron al fenómeno: según la plataforma, la producción superó los mil millones de horas de reproducción en apenas 60 días.

El éxito de esta serie y de otras producciones sobre narcos y criminales plantea una pregunta: ¿por qué es tan interesante ver cómo un asesino planifica y realiza sus crímenes? O, ¿por qué las personas consumen contenidos sobre narcotraficantes, por ejemplo, el documental La Caída del Mayo?

La fiebre del true crime podría revelar más sobre nosotros de lo que imaginamos.

Desde la psicología evolutiva hay una respuesta: la fijación por contenidos del género true crime responde a instintos de supervivencia y a la necesidad humana de encontrar explicaciones sobre por qué actúa así Dahmer, por ejemplo.

¿Por qué las personas son adictas a las series de true crime?

Según la Universidad de Málaga, el true crime es una narrativa audiovisual o plasmada en libros que se basa en un asesinato o crimen real.

Coltan Scrivner, investigador del comportamiento de la Universidad Estatal de Chicago, asegura que las personas consumen contenidos true crime para tener una búsqueda activa de datos sobre peligros en un entorno seguro.

El investigador desarrolló la “Escala de Curiosidad Mórbida” y sostiene que el interés por lo macabro es un radar biológico para evaluar amenazas.

Lizzie Borden asesinó a sus padres a hachazos y Netflix estrenó la miniserie recientemente. (Netflix).

Detalla que, al ver un documental sobre un asesino serial metódico, se pone en marcha lo que la neurociencia denomina “miedo recreativo” y nuestro cuerpo entiende que está bajo un simulacro de supervivencia sin riesgo real, por ejemplo, cuando ve cómo Lizzie Borden asesinó a sus padres a hachazos.

Es así que ver true crime es más o menos como subirse a la montaña rusa: se libera adrenalina, pero sabes que estás seguro y lo que ves solo ocurre en la pantalla, indica el criminólogo y sociólogo Scott Bonn.

Además, según una encuesta de YouGov, en Estados Unidos el 63 por ciento de las personas aseguran que les gusta ver series de true crime para ser más precavidos en distintas situaciones.

Es decir, saber el modus operandi del agresor permite a las personas detectar señales de peligro antes de que sea demasiado tarde.

Pero no basta con ver historias de asesinos seriales para cuidarse la espalda; al parecer, las personas que siguen estos contenidos también tienen curiosidad por saber exactamente los motivos del agresor para asesinar.

“El interés se dispara cuando los relatos ahondan en los motivos del agresor, ofrecen pautas de prevención o recogen el testimonio de personas que consiguieron sobrevivir al ataque”, indica una publicación de la revista Social Psychological and Personality Science, encabezada por la psicóloga Amanda M. Vicary y el profesor R. Chris Fraley, de la Universidad de Illinois.

En el caso de Dahmer, la serie retrata la infancia y adolescencia del asesino serial para explicar que su interés por lo mórbido surgió cuando su padre le enseñó a diseccionar animales como mapaches y ardillas.

La infancia del asesino serial Jeffrey Dahmer estuvo marcada por la soledad. (Netflix).

Además, el asesino de Milwaukee creció prácticamente solo, sin amigos. Sus padres peleaban la mayor parte del tiempo y se divorciaron cuando Dahmer estaba a punto de terminar la preparatoria.

Sin embargo, este admite que tuvo una buena vida e infancia y le pidió perdón a su padre tras admitir todo lo que hizo, por lo que se rompe el paradigma de que el contexto abusivo de una persona es una predisposición para ser un violentador.

¿Consumir en exceso ‘true crime’ afecta a las personas?

La psicóloga Chivonna Childs del Cleveland Clinic Newsroom advierte que consumir constantemente historias de true crime puede distorsionar la percepción del peligro en las personas.

Estas pueden caer en una alerta constante en su entorno diario, por lo que afecta su bienestar emocional al incrementar la ansiedad por estar hipervigilantes a diario, y es ahí donde terminan viendo raro al vecino que solo hizo una fiesta en su casa.

Con información de EFE.