‘La Caída de El Mayo’: De qué trata y lo que debes saber del documental de Netflix

Las circunstancias que llevaron a Ismael ‘El Mayo’ Zambada a quedar bajo custodia de Estados Unidos están rodeadas de preguntas, mismas alrededor de las que un nuevo documental reconstruye uno de los episodios más controvertidos del narcotráfico mexicano con testimonios, archivos y expedientes judiciales.

La caída de El Mayo llega a Netflix con una investigación que revisa las versiones sobre su captura y las consecuencias que tuvo a ambos lados de la frontera. La producción también explora las relaciones entre figuras del Cártel de Sinaloa y las conversaciones entre autoridades y narcotraficantes.

‘La caída de El Mayo’: ¿Cuándo y dónde ver el documental?

La nueva serie documental se estrena este jueves 29 de octubre de 2026 en Netflix, plataforma que no dio a conocer la hora exacta en que el material será liberado.

La producción es una serie documental limitada de tres episodios, con una duración aproximada de una hora cada uno y estuvo a cargo de Muck Media Productions.

¿De qué trata el documental sobre ‘El Mayo’ Zambada?

La caída de El Mayo reconstruye los acontecimientos del 25 de julio de 2024, cuando Ismael Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa y uno de los hombres más buscados por las autoridades durante décadas, llegó en un avión privado a Nuevo México junto a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, y quedó bajo custodia estadounidense.

La producción examina las preguntas que dejó aquel episodio: ¿fue un secuestro, una traición o una operación secreta? Para abordar las distintas versiones, reúne testimonios exclusivos, material de archivo y cientos de expedientes judiciales de México y Estados Unidos.

Entre las voces que aparecen en el adelanto está la periodista María Scherer Ibarra, quien entrevistó a Zambada antes de su detención. La investigación también incorpora testimonios de agentes de seguridad, políticos, periodistas, personas cercanas al cártel y familias afectadas por la violencia.

La serie está dirigida por Darren Foster, ganador de premios Emmy y Peabody, y Miguel Fernández Flores, quien ha trabajado en producciones de VICE News Tonight y Vice Investigates.

Los realizadores explicaron que enfrentaron un reto particular: reconstruir la historia de un hombre del que existían pocas fotografías y ninguna grabación de voz antes de su caída. El material combina periodismo de investigación con narración en primera persona y entrevistas a quienes conocieron distintos episodios de su trayectoria.

“La caída de El Mayo tiene todos los elementos de una tragedia shakespeariana”, explicaron los directores para un comunicado de Netflix.

¿Qué revela el documental sobre las negociaciones con Estados Unidos?

En entrevista para El Financiero, los directores destacaron las conversaciones entre autoridades estadounidenses y narcotraficantes como uno de los hallazgos que más les llamó la atención durante la investigación.

Fernández Flores explicó que el segundo episodio aborda los intentos de fiscales estadounidenses por convencer a Zambada de entregarse mediante conversaciones telefónicas con su hijo Vicente Zambada, alias ‘El Vicentillo’. La propuesta no prosperó.

Foster también señaló que persisten interrogantes sobre el papel del Gobierno estadounidense en el traslado de Zambada y sobre el piloto de la aeronave. Según explicó, el equipo buscó respuestas, pero el episodio continúa siendo un misterio.

La serie reúne esas preguntas en una investigación que examina la captura de Zambada y sus repercusiones en México y Estados Unidos.