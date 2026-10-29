Clima cálido en Jalisco: ¿Cuál será la temperatura máxima para este viernes 30 de octubre?

Así estará el clima en Guadalajara, Jalisco, este viernes 30 de octubre.

Jalisco se prepara para un viernes 30 de octubre con clima despejado y temperaturas agradables en la Zona Metropolitana de Guadalajara, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Los habitantes de la región vivirán un día mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre.

¿Qué temperaturas esperan las ciudades de Jalisco mañana?

En Guadalajara, la temperatura mínima será de 11.3°C y la máxima alcanzará los 29.3°C. Por su parte, Zapopan tendrá una mínima de 11.3°C, pero su máxima subirá ligeramente hasta los 29.7°C, siendo una de las más altas de la zona.

San Pedro Tlaquepaque registrará temperaturas entre 11.3°C y 29.3°C, similares a Guadalajara. Tonalá presentará una mínima un poco más alta, de 12.0°C, con una máxima de 29.3°C, manteniendo un ambiente cálido durante la tarde.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Habrá lluvias o vientos fuertes en Jalisco el viernes?

Para este viernes, la probabilidad de lluvia es casi nula en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara. El cielo estará mayormente despejado, sin nubes que indiquen cambios significativos en el clima, lo que asegura un día soleado para todos.

El viento será ligero en la mayoría de las ciudades, con velocidades de 2 km/h en Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá, y de 3 km/h en Zapopan. Estas condiciones se deben a la lejanía de la tormenta tropical Vance, que se desplaza al oeste de las costas.

¿Cómo se espera el clima en Jalisco para el fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la Zona Metropolitana de Guadalajara es el siguiente:

Viernes 30 de octubre: Máxima de 28°C, Mínima de 11°C, Despejado, viento de 3 km/h.

Sábado 31 de octubre: Máxima de 30°C, Mínima de 11°C, Despejado, viento de 2 km/h.

Domingo 1 de noviembre: Máxima de 30°C, Mínima de 12°C, Poco nuboso, viento de 2 km/h.

La tendencia para el fin de semana indica un aumento en las temperaturas máximas, que alcanzarán los 30°C tanto el sábado como el domingo. Las mínimas se mantendrán frescas, entre 11°C y 12°C, prometiendo mañanas agradables y tardes calurosas.

¿Qué precauciones tomar ante el clima cálido en Jalisco?

Ante las temperaturas cálidas, se recomienda a los habitantes de Guadalajara y sus alrededores mantenerse hidratados bebiendo suficiente agua. También es importante evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día, cuando el calor es más intenso.

Usar ropa ligera y de colores claros ayuda a mitigar el calor. Además, aplicar protector solar es fundamental para proteger la piel de los rayos UV, que serán altos. Estas medidas sencillas contribuyen a disfrutar el día sin riesgos.

Fuente: CONAGUA.

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