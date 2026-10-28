Federación y Jalisco invertirán 24.7 mil mdp para resolver el problema del agua en Guadalajara; acueductos estarán listos en 2028.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, alcanzó un acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum para atender los problemas de abastecimiento y calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara, mediante una inversión conjunta de 24 mil 700 millones de pesos destinada a modernizar la infraestructura hídrica de la región.

Del monto total, el Gobierno federal aportará 14 mil 500 millones de pesos para la construcción de los nuevos acueductos Chapala–Guadalajara y Calderón–San Gaspar, obras que permitirán mejorar la distribución y el suministro de agua. Los trabajos comenzarán en 2027 y se prevé que concluyan a finales de 2028.

Por su parte, el Gobierno de Jalisco destinará 10 mil 200 millones de pesos a proyectos de potabilización y saneamiento, con el propósito de mejorar la calidad del agua que reciben los habitantes de la metrópoli en el corto plazo.

Financiamiento sin deuda

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Lemus explicó que la aportación estatal se financiará mediante reasignaciones presupuestales, sin recurrir a nuevos compromisos financieros ni trasladar los costos a la población.

“Esta inversión proviene de ajustes presupuestales, sin deuda, sin privatización y sin aumento de tarifa para los ciudadanos”, afirmó el mandatario estatal.

El acuerdo también modifica el esquema originalmente planteado por el Gobierno de Jalisco, que contemplaba financiar el acueducto Chapala–Guadalajara mediante un modelo de Construcción, Rehabilitación, Mantenimiento y Operación (CMRO), con participación de la iniciativa privada. Con el nuevo convenio, la construcción de los acueductos quedará bajo responsabilidad de la Federación.

Infraestructura para mejorar el abastecimiento

Uno de los principales retos se encuentra en el sistema de conducción de agua proveniente del Lago de Chapala, que actualmente suministra alrededor del 60 por ciento del recurso que consume la metrópoli.

De acuerdo con Lemus, una parte importante del agua se transporta a través de un canal abierto con 70 años de antigüedad, expuesto a descargas residuales y pérdidas durante su recorrido.

La construcción del nuevo acueducto Chapala–Guadalajara permitirá disminuir esas pérdidas ocasionadas por fugas, evaporación y contaminación, además de reducir la necesidad de extracción del lago.

En paralelo, el acueducto Calderón–San Gaspar, acompañado de obras complementarias a cargo del estado, permitirá aprovechar la totalidad de la capacidad proyectada del sistema El Zapotillo, una infraestructura estratégica para fortalecer el suministro en la región.

En materia de potabilización, uno de los proyectos prioritarios será la renovación integral de la Planta Potabilizadora 1 de Miravalle, instalación con siete décadas de operación que abastece aproximadamente al 42 por ciento de la zona de cobertura del Área Metropolitana de Guadalajara.

La modernización se desarrollará en tres etapas. La primera, con capacidad para potabilizar tres mil litros de agua por segundo, estará concluida en seis meses, mientras que el proyecto completo se prevé finalizar en un periodo de dos años.

Toluquilla regresa al control estatal

Como parte de la reorganización del sistema hídrico, Lemus también informó que el Gobierno de Jalisco retomó el control de la Planta Potabilizadora 4, ubicada en Toluquilla, cuya operación había sido privatizada en 2012.

Según explicó, la instalación tenía el compromiso de suministrar mil litros de agua por segundo; sin embargo, únicamente entregaba una décima parte de ese volumen, situación que limitaba su contribución al abastecimiento metropolitano.

Diálogo y seguimiento de las obras

El gobernador destacó que el acuerdo con la Federación es resultado de una relación institucional basada en la coordinación y el diálogo, y recordó que presentó el proyecto hídrico a la presidenta Sheinbaum desde su primera reunión, hace casi dos años.

“Desde esa ocasión, nuestra comunicación se ha basado en el diálogo respetuoso y el trabajo en equipo. Así es como hemos podido sacar adelante este y otros proyectos. Hoy estamos demostrando que el diálogo y el respeto son el camino, nunca la confrontación”, subrayó.

Para asegurar el cumplimiento de los compromisos, Lemus propuso establecer una Comisión Conjunta de Seguimiento que supervise el avance de los proyectos y contribuya a garantizar transparencia y agilidad en su ejecución.

El acuerdo busca atender uno de los principales desafíos de infraestructura del Área Metropolitana de Guadalajara, donde viven más de cinco millones de personas y se concentra una parte importante de la actividad industrial y de servicios del occidente del país.

Actualmente, de acuerdo con el gobernador, una tercera parte de la ciudad enfrenta interrupciones en el suministro de agua, una problemática que las nuevas inversiones buscan resolver mediante una infraestructura más eficiente y un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos.