¿Quién mató a Valentín Elizalde? HBO anuncia documental con nuevos testimonios sobre su asesinato

El nuevo documental promete ahondar en los detalles sobre la muerte de Valentín Elizalde. (Foto: Cuartoscuro/ChatGPT/HBO)

A casi 20 años del asesinato de Valentín Elizalde, HBO prepara una serie documental que revisará los acontecimientos que rodearon la muerte del cantante conocido como ‘El Gallo de Oro’. La producción tendrá nuevas voces y archivos para volver sobre las preguntas que permanecen alrededor del crimen ocurrido en Reynosa, Tamaulipas.

El proyecto, titulado Valentín: La muerte del Gallo de Oro, fue anunciado por HBO Max a través de sus redes sociales. La plataforma confirmó que llegará a su catálogo en noviembre, pocos días antes del vigésimo aniversario luctuoso del intérprete de ‘Vete ya’ y ‘A mis enemigos’.

Aunque el anuncio anticipa nuevos testimonios y material de archivo, todavía no se han detallado todas las personas que participarán ni se ha confirmado si la producción presentará conclusiones nuevas sobre el asesinato.

El cantante Valentín Elizalde murió en 2006. (Foto: Cuartoscuro) (Isaac Esquivel Monroy)

¿Cuándo se estrena el documental de Valentín Elizalde y a qué hora verlo?

La serie documental Valentín: La muerte del Gallo de Oro se estrenará el jueves 12 de noviembre de 2026 en HBO Max, de acuerdo con el anuncio de la plataforma.

Hasta el momento, no se ha confirmado el horario exacto en el que los episodios estarán disponibles en México. Como referencia, algunos estrenos de plataformas de streaming se habilitan a la medianoche, otros tienen horarios específicos, siendo el más común las 7:00 p.m. tiempo del centro de México.

La producción llegará pocos días antes del 20 aniversario del asesinato del cantante.

¿Cuándo mataron a Valentín Elizalde y qué se sabe de su muerte?

Valentín Elizalde fue asesinado durante la madrugada del 25 de noviembre de 2006, después de ofrecer una presentación en el palenque de la Expo-Feria de Reynosa, Tamaulipas. Tenía 27 años y se encontraba en uno de los momentos más importantes de su carrera musical.

Después del concierto, el cantante salió del recinto a bordo de una camioneta. Durante el trayecto, el vehículo fue atacado a balazos. En la agresión también murieron su representante, Mario Mendoza, y su chofer, Reynaldo Ballesteros. Su primo ‘Tano’ Elizalde sobrevivió al ataque.

Con el paso de los años surgieron distintas versiones sobre los motivos del crimen. Una de las hipótesis más difundidas lo relacionó con la canción ‘A mis enemigos’, pero no se comprobó el vínculo de la interpretación del tema con la causa del atentado en su contra.

¿Por qué le decían ‘El Gallo de Oro’ a Valentín Elizalde?

Valentín Elizalde recibió el apodo de ‘El Gallo de Oro’ como un homenaje a su padre, Everardo Elizalde, quien también se dedicó a la música y fue conocido como ‘El Gallo Grande’ durante su trayectoria artística.

Desde pequeño, Valentín estuvo cerca de los escenarios y desarrolló interés por el canto. Con el tiempo construyó su propia carrera dentro de la música regional mexicana, donde destacó por interpretar corridos y canciones románticas.

Entre sus temas más conocidos se encuentran ‘Vete ya’, ‘Volveré a amar’, ‘Como me duele’ y ‘A mis enemigos’. Su estilo y su presencia en los escenarios contribuyeron a que el sobrenombre se convirtiera en el sello de su identidad artística.