‘La caída del Mayo’: ¿Cuándo y dónde ver el nuevo documental sobre Ismael Zambada?

'La caída de El Mayo' albergará desde el ascenso de Ismael Zambada en el Cártel de Sinaloa hasta su captura en EU. (Foto: Netflix)

La historia detrás de la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, llegará a streaming con la serie documental titulada La caída de El Mayo, que reconstruye cómo terminó bajo custodia de las autoridades estadounidenses después de permanecer prófugo durante décadas y convertirse en uno de los narcotraficantes más buscados de México.

La producción aborda los acontecimientos del 25 de julio de 2024, cuando Zambada llegó a Nuevo México acompañado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Su detención dio lugar a distintas versiones sobre una presunta traición que habría provocado su captura.

A través de testimonios, material de archivo y documentos judiciales, la serie reconstruye las circunstancias del traslado de ‘El Mayo’ a Estados Unidos, la relación entre las familias Guzmán y Zambada, así como las consecuencias que su captura provocó dentro del Cártel de Sinaloa.

¿Cuándo se estrena La caída de El Mayo en Netflix?

El documental La caída de El Mayo se estrenará el próximo 29 de octubre en Netflix, como parte del catálogo de producciones originales de la plataforma de streaming.

La serie estará integrada por 3 episodios de aproximadamente 59 minutos cada uno, en los que se abordarán la trayectoria del narcotraficante, las circunstancias de su captura y las repercusiones de su traslado a territorio estadounidense.

Netflix presentó el tráiler oficial este 15 de octubre, con un adelanto de los testimonios y las investigaciones que forman parte de la producción.

Entre los testimonios destaca el de la periodista María Scherer Ibarra, quien relata cómo consiguió entrevistar a Ismael ‘El Mayo’ Zambada, conocido también como el ‘Señor del Sombrero’, en las montañas de Sinaloa, donde el narcotraficante permanecía oculto de las autoridades.

¿De qué trata el documental sobre Ismael ‘El Mayo’ Zambada?

La caída de El Mayo reconstruye la historia de Ismael Zambada, desde su ascenso dentro del Cártel de Sinaloa hasta los acontecimientos que terminaron con su detención, después de décadas en las que consiguió evadir a las autoridades mexicanas y estadounidenses.

Uno de los principales ejes de la serie es la relación que mantuvo con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, con quien encabezó durante años una de las organizaciones criminales más importantes de México.

La investigación aborda el papel de Joaquín Guzmán López en el traslado de ‘El Mayo’ Zambada a Estados Unidos. De acuerdo con la versión del propio narcotraficante, fue engañado para acudir a una reunión en Sinaloa, donde varios hombres lo sometieron y posteriormente lo obligaron a abordar una aeronave.

Las circunstancias de aquel episodio dieron lugar a versiones contrapuestas sobre un posible secuestro, una traición o una operación negociada. El documental retoma estas interrogantes para reconstruir los acontecimientos que precedieron a su captura.

La producción también examina las consecuencias de la detención dentro del Cártel de Sinaloa, así como las repercusiones políticas y de seguridad del caso en México y Estados Unidos.

El documental de Netflix buscará recrear el traslado de 'El Mayo' Zambada hacia EU a través de un avión (Foto: FBI, Shutterstock).

¿Quiénes participaron en la investigación de La caída de El Mayo?

La serie documental está dirigida por Darren Foster y Miguel Fernández Flores, quienes desarrollaron una investigación periodística para reconstruir la historia de ‘El Mayo’ Zambada y las circunstancias que rodearon su detención.

Foster cuenta con reconocimientos Emmy y Peabody, mientras que Fernández Flores trabajó en producciones periodísticas como VICE News Tonight y Vice Investigates. Ambos participaron en la revisión de cientos de expedientes judiciales de México y Estados Unidos.

La investigación también incluye material de archivo y entrevistas con periodistas, agentes de seguridad, políticos, personas cercanas al Cártel de Sinaloa y familias afectadas por la violencia relacionada con el narcotráfico.

Uno de los principales retos para los realizadores fue la escasez de fotografías y grabaciones de Ismael Zambada anteriores a su captura, debido a que el narcotraficante evitó las apariciones públicas durante décadas.

Por esta razón, los directores recurrieron a testimonios de personas que tuvieron contacto con él o conocieron distintos episodios de su trayectoria, con el propósito de reconstruir la historia de un personaje que permaneció fuera del alcance de las autoridades durante años.

Los realizadores incluso compararon la historia con una “tragedia shakespeariana”, debido a la relación entre las familias Guzmán y Zambada y las circunstancias de una captura que, según una de las versiones, ocurrió por la intervención del hijo de uno de sus principales aliados.

De esta manera, La caída de El Mayo plantea una reconstrucción de los acontecimientos que terminaron con la detención de uno de los narcotraficantes más buscados de México, a partir de documentos, testimonios y las distintas versiones que todavía rodean su captura.