Jeffrey Dahmer: Familiares de víctimas critican a Netflix por la serie; ‘Es cruel’

Jeffrey Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee, fue uno de los asesinos seriales más atemorizantes de la década de los ochenta, que recientemente inspiró a Netflix para realizar la serie Monster: The Jeffrey Dahmer Story, drama criminal protagonizado por Evan Peters y cuya historia se desarrolla en 10 capítulos, que no han sido del todo bien recibidos.

Algunos familiares de las víctimas de Jeffrey han alzado la voz en contra de la plataforma de streaming por la forma en que narra los hechos que ocurrieron entre 1987 y 1991, cuando Dahmer, asesinó alrededor de 15 personas entre adultos y niños. Los rasgos que todos sus crímenes compartían incluían desmembramientos y necrofilia.

Familiares de víctimas de Jeffrey Dahmer critican a Netflix por la serie

Entre las primeras que alzó la voz en contra del gigante de la ‘N’ roja fue Rita Isbell, prima de Errol Lindsey, quien incluso fue retratada en uno de los capítulos de la serie.

La mujer mencionó que en ningún momento fue contactada para conocer cómo se sentía con la producción de Netflix, que considera está lucrando con el dolor de las familias de las víctimas.

“Es triste que estén haciendo dinero de esta tragedia. Es pura avaricia. El episodio conmigo fue la única parte que vi. No he visto la serie completa. No necesito verla. La viví. Sé exactamente qué ocurrió”, compartió en un artículo para Insider.

“Nunca me contactaron sobre el programa. Siento que Netflix debería haber preguntado si nos importaba o cómo nos sentíamos al hacerlo. No me preguntaron nada. Simplemente lo hicieron”, agregó en aquel texto.

Por otra parte, Eric Perry, quien dice ser primo de la misma Errol Lindsey, compartió en Twitter lo doloroso que resulta para las familias de las víctimas este tipo de producciones, sobre todo cuando no son consultadas de primera mano con quienes vivieron aquellos sucesos.

“No le estoy diciendo a nadie lo que tiene que ver, sé que los medios de comunicación sobre crímenes reales son enormes, pero si realmente tienes curiosidad por las víctimas, mi familia está aterrada con esta serie”, dijo Eric.

Captura de pantalla del hilo de Twitter de Eric Perry.

Las declaraciones de los familiares de Errol Lindsey se han sumado a los miles que se han difundido en redes sociales, donde consideran que el hecho de no haber consultado o preguntado a las familias cómo se sentían con la reconstrucción del caso de su familiar resulta cruel para ellos.

“Así que cuando dicen que lo hacen ‘con respeto a las víctimas’ u ‘honrando la dignidad de las familias’, nadie se pone en contacto con ellos. A estas alturas, mis primos se despiertan cada pocos meses con un montón de llamadas y mensajes y saben que hay otro programa de Dahmer. Es cruel”, explicó Perry en un hilo de Twitter.