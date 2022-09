Diego Luna presenta la serie ‘Andor’: ‘¿Te cae que ’Y tu mamá también’ me trajo aquí?’, dijo

Más de seis años después de Rogue One, Diego Luna vuelve a al universo de Star Wars con Andor, la serie que Disney+ estrena esta semana y que promete aportar tintes políticos a la franquicia galáctica para contar el nacimiento de un revolucionario.

Durante un encuentro con diferentes medios de comunicación en conferencia de prensa, el también productor confesó que su llegada al universo de Star Wars fue gracias a la cinta Y tu mamá también (2001).

“Yo cuando llegue a la primera junta creí que iban a salir a decirme que era una broma, pero sabes a qué se lo atribuyo, bueno no yo, el director -Gareth Edwards-, es que me dijo: ‘Yo te vi en Y tu mamá también y quería mucho trabajar contigo’, reveló el actor de Rudo y Cursi (2008).

“Entonces dices: ‘¿Te cae que eso me trajo hasta aquí? De haber sabido me hubiera encuerado antes’”, agregó entre risas.

Por ello, Luna considera que los trabajos que realizó en películas nacionales más allá de Y tu mamá también son los que le abrieron las puertas para incursionar en Hollywood y en el universo de Star Wars, del cual se declaró gran seguidor desde que era pequeño.

“Mucho tiempo me dijeron ‘Vete a Estados Unidos, tienes que estar allá, vete a hacer casting’, y de repente lo que realmente me hizo viajar con mi trabajo fue películas -de- aquí, un trabajo que tenía que ver con mi contexto, con mi comunidad, con la gente con la que crecí. Esto quiere decir que la mejor oportunidad es la que tú te puedes abrir y la historia que tienes que contar, no tienes porqué emular la carrera de nadie y de repente si estás haciendo lo correcto esta industria voltea a verte”, compartió Diego en conferencia.

¿De qué tratará Andor, la serie de Star Wars?

“La serie transita entre distintos tonos y géneros, aspira a cumplir las expectativas que todo proyecto de Star Wars genera en términos de acción y aventura, pero también nos podemos dar el lujo de tener momentos muy íntimos y ser un poco más oscuros. Es un thriller más político y de espionaje”, explicó en una entrevista con Efe.

Sin embargo, el fichaje de Luna fue el primero. En 2016, cuando la saga original se acercaba a su fin, la compañía comenzó una búsqueda de nuevas líneas argumentales que continuaran su universo y así surgió Rogue One.

El filme introdujo a los espectadores a la Alianza Rebelde, un grupo que se mencionaba en el texto de apertura de Star Wars, durante su primera victoria contra el Imperio Galáctico.

Ahora, su nueva serie recupera al personaje de Cassian Andor, el rebelde que planeó el robo de la Estrella de la Muerte, para contar su conversión a rebelde en los cinco años anteriores a los hechos narrados en la película original.

“Con la película, me aventuraron cuando el barco ya había zarpado, pero aquí he sido parte del proceso desde el inicio. He visto los diseños cuando eran bocetos en un papel, hemos discutido los guiones cuando eran una escaleta. Me siento muy contento y tranquilo con lo que vamos a mostrar”, narró el actor.





Con información de EFE