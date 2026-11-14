¿Pueden rastrear tu celular por anuncios? Así funciona Webloc, herramienta creada por exsoldados de Israel

Los celulares serían rastreados por publicidad y permisos a apps para acceder a tu ubicación.

Los anuncios que aparecen en ‘inocentes’ aplicaciones de celular, desde las de juegos hasta para consultar del clima, pueden revelar mucho más que solo tus intereses al algortimo: dar ‘santo y seña’ de los lugares que visitaste durante los últimos 12 meses.

Esto es facilitado por Webloc, una herramienta de vigilancia desarrollada por veteranos del Ejército de Israel capaz de rastrear millones de celulares y que se aprovecha de videos de publicidad, aplicaciones meteorológicas como AccuWeather o videojuegos como Multi Maze 3D, de acuerdo con un reportaje de Ryan Gallagher para Bloomberg.

Con un costo de 100 mil dólares al año, las habilidades de Webloc han resultado ‘atractivas’ para autoridades de Seguridad de Reino Unido, Arabia Saudita... y México. ¿Estamos condenados a que nos espíen? Esto es lo que debes saber sobre Webloc y sus operaciones ‘en lo oscurito’.

Los celulares serían rastreados por publicidad y permisos a apps para acceder a tu ubicación. (EFE)

¿Quiénes son los creadores de Webloc y quién es el dueño de la tecnología?

Su desarrollo fue una labor en conjunto de veteranos de las Fuerzas Especiales de Israel quienes en 2015 fundaron Cobwebs, una firma de seguridad.

El propósito original de Webloc era ayudar a las autoridades en labores de contraterrorismo; no obstante, en 2023, Cobwebs fue adquirida por el mismo fondo dueño de Penlink, una compañía de inteligencia digital. ¿El propósito? Integrar sus tecnologías y ampliar las capacidades de investigación.

Meses después, la compra de Cobwebs empezó a traducirse en contratos para Penlink después de demostraciones a cuerpos de seguridad sobre cómo rastrear los movimientos de las personas casi en tiempo real.

¿Cómo obtiene Webloc los datos de ubicación de los celulares?

Las fuentes entrevistadas por el reportero Ryan Gallagher (entre quienes están exempleados de Penlink y Cobwebs), explicaron que basta con hacer zoom a una zona del mapa por explorar para ubicar qué telefónos estuvieron en ese sitio y en qué momento mediante datos de ubicación.

Penlink negó que esos datos se usen solo para espionaje y sirven solo para “apoyar labores de aplicación de la ley y seguridad nacional”.

La empresa aseguró que los únicos clientes con acceso a Webloc son agencias de seguridad pública y presumió su eficacia en la búsqueda de niños desaparecidos y para dar con personas sospechosas relacionadas con la trata de personas.

Sin embargo, Meta tuvo otros datos: Un informe de la empresa de Mark Zuckerberg mostró que Cobwebs facilitó la persecución de activistas, políticos de oposición y funcionarios en México. La herramienta también es señalada de ayudar en el rastreo de manifestantes y movilizaciones propalestinas que protestan por el genocidio en Gaza.

El reporte de Meta y el cierre de 200 cuentas de Cobwebs en Facebook e Instagram provocaron que la empresa diera de baja Trapdoor, un producto que permitía a la firma infiltrarse en páginas de redes sociales.

¿Cómo es que Webloc llega a esa información sobre los dispositivos? Gracias a años de estrategias para obtener información de los usuarios sin su consentimiento explícito a través de estos medios.

Penlink ofrece tutoriales para rastrear a manifestantes propalestina. (Cuartoscuro)

¿Qué relación tienen Webloc y los anuncios publicitarios con el rastreo de celulares?

Los datos de ubicación almacenados por Webloc provienen de aplicaciones móviles que incorporan herramientas publicitarias para generar ingresos. Estas permiten recopilar información de los usuarios, que posteriormente, llegan a empresas dedicadas a su comercialización.

Una de las compañías que participa en este mercado es Start.io, también de origen israelí, que ofrece a los desarrolladores de aplicaciones integrar kits de desarrollo de software (SDK). Dichas herramientas permiten incorporar funciones publicitarias y recopilar datos de los dispositivos.

Sin embargo, los desarrolladores no siempre conocen el destino final de la información obtenida que puede pasar por intermediarios antes de acabar en las ‘manos’ de empresas como Penlink.

La comercialización de estos datos provocó la intervención de autoridades estadounidenses. En diciembre de 2024, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) impuso restricciones a determinadas prácticas de venta de información sensible de ubicación.

De acuerdo con Bloomberg, Penlink sostiene que sus proveedores actuales obtienen el consentimiento de los usuarios para compartir esta información.

Usuarios de todo el mundo pueden ser localizados por autoridades con las aplicaciones de Penlink. (EFE)

¿Qué se sabe del uso de Webloc en México?

México figura entre los países donde Penlink mantiene contratos con autoridades, de acuerdo con el reportaje de Bloomberg, esto basado en registros comerciales de la empresa y testimonios de personas familiarizadas con sus operaciones.

No obstante, el reportaje no precisa qué instituciones mexicanas contrataron sus servicios; cuánto pagaron por ellos, y si las autoridades del país utilizan específicamente Webloc para rastrear la ubicación de teléfonos celulares.

Bloomberg buscó una postura de las autoridades mexicanas sobre los contratos de Penlink, pero no obtuvo respuesta.

¿Qué papel tiene Webloc en las labores del ICE en EU?

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es uno de los principales compradores de Webloc. Entre 2022 y este año gastó más de 9 millones de dólares en contratos con Cobwebs y Penlink.

Legisladores demócratas denunciaron en marzo pasado que el ICE usaba los datos de ubicación para “investigar a estadounidenses por realizar actividades protegidas constitucionalmente”.

El gobierno de Donald Trump no negó dichas prácticas, y un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional declaró: “El ICE no compra información ilegal. El ICE solo utiliza herramientas que está legalmente autorizado a utilizar. No vamos a revelar métodos e información de inteligencia sensibles para las labores de aplicación de la ley”.

El uso de Webloc preocupa a legisladores y defensores de la privacidad, debido a la falta de supervisión sobre el uso de servicios privados de datos por parte de las autoridades.