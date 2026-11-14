¿Qué pasó? Microsoft restablece por completo sus servicios tras una interrupción global

Usuarios de más de 70 países reportaron problemas, según Downdetector, plataforma que registró cientos de miles de quejas. (Foto: EFE)

La tecnológica Microsoft anunció este sábado la restauración completa de su servicio a los clientes y regiones que todavía no lo habían recuperado, tras la caída técnica que sufrió desde el pasado jueves.

“Hemos completado nuestras actuaciones para resolver la causa del incidente y hemos restablecido el servicio al restante de los clientes y regiones afectados”, señaló la compañía en un mensaje en la red social X.

Microsoft atribuyó este viernes la caída global de sus servicios a un fallo durante una ampliación previa de la capacidad de su red.

“Todos los productos están operativos”, señaló la compañía en una actualización del estado de sus servicios publicada en su sitio web. En cuanto a Microsoft 365, indicó que se procesó el rezago de mensajes de correo electrónico, por lo que “el problema quedó resuelto”.

¿Qué sabemos de la falla global de Microsoft?

La interrupción afectó a Outlook, Teams y la herramienta de inteligencia artificial Copilot. Los usuarios de estos servicios experimentaron problemas como invitaciones a reuniones que no llegaban y páginas web que no respondían el viernes. Las interrupciones anteriores rara vez habían durado más de unas cuantas horas.

La falla se extendió por todo el mundo. Usuarios de más de 70 países reportaron problemas, según Downdetector, plataforma que registró cientos de miles de quejas.

Empleados de oficinas y dependencias gubernamentales, desde Tokio hasta Londres y Nueva York, tuvieron dificultades para adaptarse y, en muchos casos, recurrieron a herramientas analógicas del siglo XX, como el teléfono y, sí, el papel.

Trabajadores de empresas en Estados Unidos celebraron la caída de Outlook como un “día de nieve para adultos”, en referencia a las jornadas en que se suspenden las actividades por condiciones climáticas adversas.

Mientras tanto, los usuarios de Google Workspace observaban con envidia cómo sus colegas que utilizan Outlook aprovechaban el tiempo libre.

Falla global de Microsoft afecta empresas y sitios gubernamentales

Sin embargo, sus jefes ya calculaban los costos. Algunas compañías, entre ellas el grupo suizo de artículos de lujo Richemont y el fabricante estadounidense de camiones y autobuses Workhorse Group Inc., se vieron obligadas a retrasar la presentación de sus resultados financieros.

También resultaron afectados servicios esenciales, incluidos departamentos de policía y hospitales. El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés) tuvo que reprogramar algunos procedimientos, según personas familiarizadas con el asunto.

La falla y el tiempo que tomó encontrar una solución representaron un golpe para Microsoft, cuyo sistema operativo Windows y sus aplicaciones de productividad siguen siendo infraestructura fundamental en la era de la inteligencia artificial.

El paquete de software M365 de la compañía cuenta con más de 450 millones de usuarios comerciales.

El problema de un solo proveedor

Una vez más, los críticos señalaron los riesgos de concentrar tanto poder en un solo proveedor, aunque muchos reconocieron que desprenderse de los productos de Microsoft, ampliamente extendidos, difícilmente ocurrirá en el corto plazo. Los inversionistas, en general, restaron importancia al incidente y las acciones de la compañía registraron pocos cambios.

“No esperamos que el incidente modifique significativamente la posición competitiva de Microsoft en el corto plazo, dado el alto costo y la complejidad de sustituir flujos de trabajo de productividad profundamente arraigados”, escribió Jason Ader, analista de William Blair & Co., en una nota.

“Sin embargo, a más largo plazo, podría hacer que algunos clientes estén más dispuestos a considerar alternativas, particularmente Google Workspace y las nuevas herramientas de productividad de Anthropic, presentadas a principios de esta semana”, agregó.

Un portavoz de Microsoft señaló que el error se introdujo durante una actualización para aumentar la capacidad de la red.

En las actualizaciones por hora publicadas en su página de estado de servicios, la compañía describió varios intentos fallidos mientras trataba de identificar el origen del problema.

Más de mil ingenieros y otros empleados participaron en videoconferencias encabezadas por Scott Guthrie, responsable del negocio de nube de Microsoft, y Charles Lamanna, quien supervisa el paquete M365 y otras aplicaciones de trabajo.

Las sesiones se prolongaron hasta altas horas del jueves y continuaron durante la mañana del viernes.

Con información de Bloomberg