¿México puede acercarse a China sin molestar a Trump? Sheinbaum responde ante reunión con Xi Jinping

APEC 2026: Sheinbaum explica por qué México puede reunirse con China pese a las amenazas de Trump. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que su viaje al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) y eventual reunión con Xi Jinping represente un riesgo para la relación con Estados Unidos, en medio de la reciente amenaza de Donald Trump de incrementar los aranceles y de la próxima revisión del T-MEC.

Recordó que en la APEC participan países de diferentes regiones del mundo, como Estados Unidos, China, México, Canadá, Perú y Australia, entre otros. Por ello, consideró que no existe ningún riesgo en el acercamiento bilateral.

“Ahí va a estar el presidente Trump, también. Todo parece indicar que va a ir a la APEC, entonces es un foro donde participan Estados Unidos, México, China, Rusia; es un foro internacional. (...) En pocas palabras, no debe ser un tema el que vayamos a tener una reunión con el presidente de China”, comentó durante la mañanera de este jueves 12 de noviembre.

La mandataria recordó que “México es amigo de todos los países” y que es necesario hablar sobre la relación comercial con China, aunque esta no se compara con la que mantiene con Estados Unidos, país con el que México tiene un tratado de libre comercio.

“Tenemos una relación de tratado de libre comercio con ellos, que con China no tenemos; de todos modos, tenemos una relación comercial que es importante hablar, y México es amigo de todos los países”, subrayó.

¿Cuáles serán las actividades de Sheinbaum en la APEC?

La APEC 2026 se llevará a cabo en Shenzhen, China. El próximo año, México será la sede de este foro internacional. La mandataria tendrá actividades oficiales del 17 al 19 de noviembre.

Se prevé que Sheinbaum sostenga reuniones bilaterales con Xi Jinping, presidente de China; Mark Carney, primer ministro de Canadá; así como con representantes de Australia, Vietnam y otros países.

Además, la presidenta será oradora ante el Consejo Asesor de Negocios de la APEC y participará en la sesión “Construyendo una comunidad del Asia-Pacífico para prosperar juntos”, junto con sus homólogos.

Fuera de sus actividades oficiales, adelantó que buscará conversar con la comunidad mexicana que vive en China.

¿Por qué Trump amenazó a México con duplicar los aranceles?

Este 12 de noviembre, Trump amenazó a México con duplicar los aranceles vigentes si el Gobierno no evita la llegada de la caravana migrante a la frontera de Estados Unidos.

Sheinbaum también respondió que, en lo que va de la actual administración, no se registró la llegada de ninguna caravana. Aseguró que, después de informar a las personas que las condiciones para solicitar asilo en Estados Unidos no cambiaron, estas deciden regresar a sus países.