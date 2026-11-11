Natalia Téllez responde a las críticas por ‘Wildwood’: ‘Sí había hecho doblaje, hubo pruebas’

La nueva versión de ‘Wildwood’ estará disponible a partir de este jueves 12 de noviembre. (Foto: Cortesía/Cuartoscuro)

La trayectoria de Natalia Téllez como actriz en series como Las Azules y Rebelde no la hizo inmune a las críticas que recibió el doblaje de la cinta animada Wildwood, para la cual fue seleccionada para dar voz a uno de los personajes principales.

En la primera versión de la película, grabada enteramente en stop motion, la también actriz de La Rosa de Guadalupe dobló a Alexandra Svik, la antagonista principal de Wildwood.

No obstante, tanto su actuación como la de Macarena García —conocida por su papel como Sasha Sokol en la serie de Timbiriche— y la del influencer Javier Ibarreche fueron muy criticadas.

La polémica escaló a tal grado que la distribuidora Imagem Films confirmó que se realizará el redoblaje de Wildwood, el cual estará disponible próximamente en las salas de cine. Una situación de la que habló la actriz Natalia Téllez.

¿Qué dijo Natalia Téllez sobre el doblaje de ‘Wildwood’?

La actriz fue cuestionada al respecto durante la alfombra roja de la cinta Atrápelo quien pueda, protagonizada por Natalia Téllez y Jaime Camil. En esta, la también conductora de televisión explicó que realizó el doblaje con profesionalismo y respeto.

“Todos los proyectos que uno agarra, los toma desde el amor, el respeto y el profesionalismo. Hay mucho equipo detrás de cada proyecto”, comentó ante los medios de comunicación.

Natalia Téllez también indicó que no es la primera vez que hace doblaje, pues incluso tuvo un papel en la cinta Escuela de miedo. Además, explicó que el papel llegó a ella luego de realizar diferentes pruebas.

Javier Ibarreche, Macarena García y Natalia Téllez ya no participan en el doblaje al español latino de Wildwood: El bosque salvaje. (Foto: Cuartoscuro) (Estrella Josento)

“Yo sí había hecho doblaje. No es que sea una experta y sí hubo pruebas para los personajes”, dijo. A pesar de ello, afirmó que comprende las críticas, en especial porque se trata de un proyecto muy esperado. Wildwood tardó 16 años en producirse.

“Yo entiendo que, cuando uno espera mucho un proyecto, se puede poner crítico. Creo que yo también lo he hecho. Es válido, lo entiendo, aunque eso no quita que a veces no sea lo que esperas, pero hay que aceptarlo”, agregó.

Finalmente, la actriz dijo que seguirá aprendiendo, tanto de situaciones como esta como de las críticas que ha recibido: “Estamos para aprender, no hay más (...) El público tiene derecho a tener opiniones distintas. Creo que esto es muy válido. Me quedo con la experiencia de estar”.

¿Por qué se realizará el redoblaje de ‘Wildwood’?

Ante las críticas, principalmente por el trabajo de Macarena García y Javier Ibarreche, Imagem Films explicó que escuchó al público, por lo cual tomó la decisión de regrabar las voces.

“En Imagem Films Mx creemos en el poder de las historias para emocionar, conectar y crear experiencias que trascienden la pantalla. Con ese espíritu, hemos trabajado en una nueva interpretación de doblaje para México”, escribieron.

Aunque cambiarán el doblaje de la cinta, la distribuidora aseguró que el cambio de actores no invalida ni desacredita el trabajo que realizaron quienes participaron en la primera versión doblada de la película de Laika Studios.

“Agradecemos profundamente el trabajo de cada una de las personas que formaron parte de este proceso, así como el valor de las decisiones artísticas que contribuyeron a esta producción”, indicaron.

¿Quiénes son los nuevos actores de ‘Wildwood’? Esto sabemos

Imagem Films no dio a conocer en su comunicado quiénes son los nuevos actores de doblaje de la cinta; sin embargo, poco después, el actor de doblaje Emilio Treviño aclaró que su participación en Wildwood sigue en pie.

“Para todos los que me han preguntado: Mi trabajo seguirá presente en esta nueva versión del doblaje de Wildwood. Nos vemos en los cines”, escribió el actor, quien ha participado en cintas como El Charro Negro.

Además, el diario El País afirma que las voces de Natalia Téllez, Macarena García y Javier Ibarreche fueron reemplazadas por Dana Alcalá como Prue, Erica Edwards como Alexandra y Erick Selim como Brendan.