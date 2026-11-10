Nuevo doblaje de ‘Wildwood: El bosque salvaje’: ¿Cuándo se estrena en cines de México?

Tras la polémica por el doblaje de Wildwood: El bosque salvaje, la distribuidora Imagem Films MX anunció que se realizará una nueva versión de algunas voces para México.

El tema ganó fuerza en redes sociales tras el estreno de la película en cines nacionales: un sector del público se quejó del trabajo de interpretación que realizó el reparto de coprotagonistas, integrado por ‘star talents’.

En doblaje, se denomina así a las personalidades ajenas al gremio de la actuación de voz que interpretan a personajes en el doblaje de series o películas. Usualmente, se recurre a ellas como estrategia publicitaria para tratar de llevar más gente a las salas de cine mediante la popularidad del reparto.

Sin embargo, en esta ocasión la estrategia provocó que el público exigiera un casting conformado por actores y actrices especializados en doblaje.

“La creación de una nueva versión no busca invalidar ni desacreditar el proceso anterior, ni ninguna de las contribuciones artísticas realizadas”, aseguró Imagem Films MX.

¿Cuándo se estrena ‘Wildwood: El bosque salvaje’ con el nuevo doblaje?

Según dio a conocer Imagem Films MX, el nuevo doblaje de Wildwood: El bosque salvaje estará disponible a partir del jueves 12 de noviembre en salas de cine de todo el país.

“A quienes ya han disfrutado de esta extraordinaria historia, los invitamos a vivirla una vez más desde una nueva perspectiva; y a quienes aún no han tenido la oportunidad, los invitamos a dejarse cautivar por su extraordinaria propuesta cinematográfica y su inmersivo universo fantástico”, expresó la empresa.

¿Qué sabemos sobre el redoblaje mexicano de ‘Wildwood: El bosque salvaje’?

De acuerdo con la actriz de doblaje Lissy Jiménez, quien realiza un papel secundario en la película, únicamente serán recasteados tres de los personajes principales de la cinta:

Brendan (Javier Ibarreche)

Prue McKeel (Macarena García)

Alexandra Svik (Natalia Téllez)

Reharán el trabajo de a tres star talents de 'Wildwood' (Foto: Cortesía Imagen Films Mx).

Según explicó Jiménez, su trabajo, junto con el de otros intérpretes como Emilio Treviño, se quedará en la nueva versión que se podrá ver próximamente en cines.

Esto fue confirmado por el actor que da voz a Curtis Mehlberg en la cinta. “Mi trabajo seguirá presente en esta nueva versión del doblaje de Wildwood. Nos vemos en todos los cines”, explicó Treviño en X.

Previo a que se confirmara el redoblaje, el influencer y actor Javier Ibarreche había hecho frente a las críticas que surgieron por su trabajo en el doblaje de la película del estudio LAIKA, mismo que se encargó de producir queridas cintas como Coraline.

“No acepté un trabajo para quitárselo a un actor de doblaje, lo acepté para volverme uno. Más aún, para consolidarme”, se sinceró. “No lamento haber aceptado el trabajo. Porque la intención era hacer eso que estuviera a la altura de la película, y quienes estábamos en la cabina creímos haberlo hecho”.

Ibarreche, que ya había realizado otros trabajos en el doblaje, aceptó la postura del público que rechazó su trabajo: “Reconozco el derecho que tiene el público de decir cuando algo no le gustó. Y reconozco la frustración de sentir que algo que pintaba para ser extraordinario se ve manchado por uno de sus elementos”, escribió.

El crítico de películas y series concluyó que no hubo malicia por su parte ni por la de los involucrados al hacer un trabajo que posteriormente no satisfizo a la audiencia.