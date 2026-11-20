Así estará el clima en Jalisco para el sábado 21 de noviembre.

El clima en la Zona Metropolitana de Guadalajara para este sábado 21 de noviembre presentará cielos mayormente nublados. Las temperaturas estarán entre una mínima de 10°C y una máxima de 27°C, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se espera un ambiente fresco.

¿Qué temperaturas se esperan en Jalisco este sábado?

En Guadalajara y Zapopan, se esperan temperaturas mínimas de 10.7°C y máximas de 26.0°C. Los municipios principales de estas ciudades, como el centro de Guadalajara y Zapopan, tendrán condiciones similares, con una sensación agradable por la tarde.

Por su parte, Tlaquepaque registrará una mínima de 11.0°C y una máxima de 25.7°C. En Tonalá, los grados variarán de 11.0°C a 26.0°C. Los municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tonalá podrían experimentar máximas cercanas a los 30°C.

¿Habrá lluvias en Guadalajara este sábado 21?

No se espera probabilidad de lluvia para la región este sábado. El cielo estará nublado en la mayor parte del día, lo que ayudará a mitigar el calor. El viento soplará suavemente, con velocidades de hasta 4 km/h, contribuyendo a la sensación de frescura.

Mientras un nuevo frente frío (núm. 8) ingresa al noroeste del país, la Zona Metropolitana de Guadalajara se mantendrá al margen de esas condiciones extremas. La masa de aire polar asociada al frente número 6 se modifica, favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas en el centro del territorio nacional.

¿Cómo será el clima en Jalisco para los próximos días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en Jalisco es el siguiente:

Sábado 21 de noviembre: Máxima de 27°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

Domingo 22 de noviembre: Máxima de 23°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

Lunes 23 de noviembre: Máxima de 28°C, Mínima de 10°C, Poco nuboso, viento de 4 km/h.

La tendencia muestra un ligero descenso en la temperatura máxima para el domingo 22 de noviembre, alcanzando los 23°C. Sin embargo, para el lunes 23 de noviembre, se espera un aumento significativo, llegando a los 28°C con un cielo más despejado en la región.

¿Qué recomendaciones seguir con el clima en Jalisco?

Ante las temperaturas frescas de la mañana y las máximas agradables del día, se recomienda a la población mantenerse hidratada constantemente. Aunque el cielo estará nublado, es prudente usar ropa ligera que permita adaptarse con facilidad a los cambios de temperatura durante el día.

Para quienes salgan temprano, una chamarra ligera o suéter será útil. Durante las horas centrales del día, la ropa cómoda y fresca es ideal. No se prevén lluvias, así que no es necesario llevar paraguas, pero sí considerar un abrigo ligero para las noches frescas.

Fuente: CONAGUA.

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