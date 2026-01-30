Macaulay Culkin se despide de su mamá en ‘Mi pobre angelito’: ‘Quería más, nos vemos después’

Macaulay Culkin, protagonista de Mi pobre angelito, utilizó sus redes sociales para despedirse de Catherine O’Hara, actriz que falleció a los 71 años y quien interpretó el papel de su mamá en la cinta navideña.

La muerte de Catherine O’Hara fue confirmada por su mánager mediante un breve comunicado que compartió con portales especializados de cine como Variety, en el cual reveló que la protagonista de Beetlejuice falleció en su hogar de Los Ángeles.

O’Hara y el actor Macaulay Culkin compartieron créditos en las dos entregas de Mi pobre angelito. Tras interpretar los roles de Kevin y Kate, la madre del pequeño niño travieso, ambos desarrollaron una buena amistad.

¿Qué dijo Macaulay Culkin tras la muerte de Catherine O’Hara?

El protagonista de Ricky Ricón utilizó sus redes sociales para despedirse de la actriz canadiense. Para ello, el famoso posteó dos fotografías junto a Catherine: una en el set de Mi pobre angelito y la segunda de ambos en la actualidad.

En su publicación, Macaulay Culkin hizo referencia al rol que ambos interpretaron en la cinta navideña, el de madre e hijo, ya que se refirió a O’Hara como su mamá e indicó que le habría gustado tener más tiempo para pasar con ella.

“Mamá. Pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché, pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Nos vemos luego”, escribió el actor en su cuenta de Instagram.

El portal especializado en cine Variety explica que los actores mantuvieron una buena amistad luego del estreno de la película e incluso en 2023 tuvieron un reencuentro.

¿Cómo fue el reencuentro de Macaulay Culkin y Catherine O’Hara?

En 2023, Macaulay Culkin recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en Los Ángeles. En aquella ocasión, el actor agradeció el apoyo de Brenda Song, la exactriz de Disney Channel y su pareja.

No obstante, uno de los momentos más emotivos fue cuando la actriz Catherine O’Hara, quien estuvo presente en la ceremonia, dedicó unas palabras para Culkin, pues afirmó haberlo visto crecer a lo largo de los años.

“Macaulay, este hermoso niño de 10 años fue llamado una superestrella, un generador de dinero, uno de los jóvenes protagonistas más atractivos de Hollywood en todo el mundo. ¿Cómo puede alguien sobrevivir a eso? Creo que hay que poseer una cierta cualidad, un don que nuestro querido John Hughes (director) obviamente reconoció”, comentó Catherine O’Hara.

Catherine O’Hara retomó su papel como Delia Deetz en la segunda parte de Beetlejuice. (Foto: Shutterstock)

El encuentro quedó marcado por una fotografía: la actriz viendo de frente a Macaulay, orgullosa por el logro del joven. Esta fue la postal que publicó Culkin tras la confirmación de la muerte de Catherine.

Información en desarrollo...