De ‘Mi podre angelito’ a ‘Beetlejuice’: ¿Quién fue Catherine O’Hara y en qué películas y series salió?

Catherine O'Hara apareció en series como 'The Last Of Us' y en la película Beetlejuice'. (Foto: Shutterstock/HBO/WB/Press)

Muere la actriz Catherine 0’Hara a los 71 años, ella es conocida por su papel en la película Mi pobre angelito como la mamá de Kevin (interpretado por Macaulay Culkin) y en otras producciones donde prestó su voz como El Extraño Mundo de Jack, donde su personaje canta junto a Skellington las líneas ‘hasta la eternidad’.

La muerte de la actriz de doblaje fue confirmada por su manager, quien únicamente reveló el fallecimiento de la famosa.

Durante toda su trayectoria apareció en múltiples producciones junto a otros grandes artistas como Michael Keaton en la película Beetlejuice, además, recientemente ganó un premio Emmy en 2025 y más nominaciones gracias a su participación en la serie The Studio.

Catherine O’Hara retomó su papel como Delia Deetz en la segunda parte de Beetlejuice. (Foto: Shutterstock)

¿En qué películas y series salió Catherine O’Hara?

El nombre de Catherine O’Hara está dentro del reparto de producciones populares e incluso de culto, sea porque prestó su voz o porque apareció en la pantalla grande.

La actriz trabajó con directores como Tim Burton en dos de sus películas animadas y en otras series de TV que fueron nominadas a los premios Emmy.

Uno de sus trabajos más recientes fue para The Studio, uno de los programas de TV más destacados de Apple TV, además tuvo un papel importante dentro de la serie The Last Of Us como Gail Lynden, psicóloga que trata a Joel Miller (Pedro Pascal) tras los conflictos con Ellie (Bella Ramsey).

En su trabajo como actriz de doblaje, le dio vida a Sally en Nightmare Before Christmas y a Susan Frankenstein en Frankenweenie.

Catherine O'Hara apareció en la temporada 2 de 'The Last Of Us'. (Foto: HBO/WB/Press)

Películas de Catherine O’Hara

Estas son las películas más destacadas en las que apareció la actriz Catherine O’ Hara y en las que prestó su voz:

Mi pobre angelito 1 y 2

Beetlejuice Beetlejuice

Argylle: Agente secreto

Una serie de eventos desafortunados

Robot Salvaje

Elementos

El extraño mundo de Jack

Frankenweenie

Donde viven los monstruos

Tierra de osos 2

Monster House

Vecinos Invasores

Chicken Little

Series de TV de Catherine O’Hara

En sus últimos proyectos, la actriz Catherine O’Hara tomó más para programas de TV que le valieron nominaciones en premios internacionales y entre esas producciones las más destacadas son:

The Studio

The Last Of Us

Modern Family

Anne of Green

Catherine O'Hara aparece en las dos películas de 'Beetlejuice' como Delia. (Foto: WB/Press/)

¿Quién era Catherine O’Hara?

Catherine O’ Hara, actriz de Mi pobre angelito, nació en Toronto, Canadá, el 4 de marzo de 1954 y luego de trabajar como mesera en un club de comedia se dispuso a realizar su primera audición para un proyecto de sketches, informó la BBC.

Gracias a que se convirtió en uno de los programas más populares en la televisión canadiense, ella se mudó a Estados Unidos por trabajo.

Su debut cinematográfico sucedió a principios de la década de los 80 para la cinta Double Negative.

Ella fue nominada a premios en distintas ocasiones, por ejemplo, gracias a Schitt’s Creek consiguió ganar en los Golden Globes por Mejor Actriz de Serie de TV, comedia o musical.

A principios de la década de los 90 se confirmó un romance con el diseñador de producción Bo Welch en la película Beetlejuice y después se casaron.

En 1994, la pareja tuvo a su primer hijo, a quien llamaron Matthew y tan solo tres años después nació su segundo hijo, de nombre Luke.

Una de las anécdotas que O’0Hara contó a People es que “por poco” les pasa lo ocurrido con Kevin en Mi pobre angelito, pues al abordar un tren, sus dos hijos se quedaron atrás y no lo notaron hasta que voletaron a las puertas, las cuales casi se cierran antes de que los entonces menores de edad subieran.