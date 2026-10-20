Real Madrid vs. Barcelona: Fecha, horario, dónde ver y todo lo que debes saber del Clásico

El Real Madrid y el Barcelona se enfrentan en el Clásico del futbol español. (Fotos: EFE/ChatGPT)

El primer Clásico de la temporada 2026-2027 de LaLiga está cada vez más cerca. El Camp Nou será el escenario del Real Madrid vs. Barcelona, en un duelo correspondiente a la jornada 10.

El conjunto blaugrana llega a este compromiso en la primera posición de la clasificación, mientras que los merengues intentarán recortar distancias para mantenerse en la pelea por el título. Sin embargo, el equipo dirigido por José Mourinho tendrá una ausencia importante: Vinícius Júnior no podrá jugar vs. Barcelona debido a una sanción.

Vinícius Jr. no puede jugar contra el Barcelona por una sanción. (Foto: EFE) (EFE)

¿Cuándo y a qué hora ver el Real Madrid vs. Barcelona?

El Barcelona y el Real Madrid se enfrentarán el domingo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou, España. El partido corresponde a la jornada 10 de LaLiga 2026-2027.

Fecha: domingo 25 de octubre de 2026.

domingo 25 de octubre de 2026. Horario en México: 14:00 horas, tiempo del centro.

14:00 horas, tiempo del centro. Estadio: Spotify Camp Nou, Barcelona.

El encuentro será una prueba importante para ambos equipos, especialmente para el Real Madrid, que necesita sumar puntos como visitante para reducir la diferencia con el Barcelona en la clasificación.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Barcelona desde México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el Clásico español en vivo a través de los siguientes servicios que cuentan con los derechos de transmisión de LaLiga en el país. El encuentro no cuenta con emisión en TV abierta.

Las opciones son:

Televisión de paga: Sky Sports.

Sky Sports. Streaming: Sky+.

Lamine Yamal es el responsable de armar la ofensiva del FC Barcelona. (Foto: EFE)

¿Cómo llegan el Real Madrid y el Barcelona al Clásico?

Barcelona, actual campeón de LaLiga, llega como líder con 27 puntos, después de ganar sus nueve primeros partidos del campeonato. El equipo dirigido por Hansi Flick buscará prolongar su racha y aprovechar su condición de local para ampliar la ventaja sobre sus perseguidores.

Los blaugranas han destacado por su capacidad ofensiva, con 39 goles anotados y nueve recibidos en sus primeros encuentros. Estas cifras los colocan como uno de los equipos más efectivos del torneo y reflejan el buen momento con el que afrontan el duelo ante su máximo rival.

En cambio, el Real Madrid ocupa la tercera posición con 21 puntos, producto de siete victorias y dos derrotas. El equipo de José Mourinho suma 23 goles a favor y nueve en contra, por lo que intentará aprovechar sus recursos ofensivos para conseguir un resultado que lo acerque a la cima.

Los merengues llegan después de vencer al Sevilla por 4-1 en LaLiga y de remontar ante la Roma en la Champions League. Sin embargo, la ausencia de Vinícius Júnior será uno de los factores que Mourinho deberá resolver para definir su planteamiento ofensivo.

¿Por qué Vinícius Júnior no jugará el Clásico contra el Barcelona?

El Real Madrid no podrá contar con Vinícius Júnior para el encuentro ante el Barcelona debido a una suspensión de cuatro partidos impuesta por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Futbol (RFEF).

La sanción se originó después de que el delantero brasileño fuera expulsado en el partido contra el Villarreal. El organismo disciplinario determinó dos encuentros de suspensión por la acción en la que tiró del cabello de Nathan Saliba, jugador del conjunto amarillo, y otros dos por sus protestas al árbitro, que fueron consideradas de carácter agresivo.

La resolución impide que el atacante participe en varios compromisos de LaLiga.

José Mourinho, DT del Real Madrid, debe solventar la ausencia de Vini Jr. en la ofensiva merengue. (Foto: EFE) (SERGIO PEREZ/EFE)

¿Cuál es el historial entre el Real Madrid y el Barcelona? Estos son los últimos cinco partidos

El Clásico cuenta con una rivalidad histórica y sus enfrentamientos recientes han estado marcados por partidos con muchos goles y resultados ajustados. En los últimos cinco duelos oficiales entre ambos equipos, el Barcelona ha conseguido cuatro victorias, mientras que el Real Madrid ganó aolo uno.

Estos fueron los resultados de sus cinco enfrentamientos más recientes: