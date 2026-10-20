La más sensible: ¿Qué sabemos de la MacBook con pantalla touch que Apple presenta la próxima semana?

Apple confirmó este lunes que celebrará un evento de lanzamiento de producto el 28 de octubre, en el que prevé presentar su primer MacBook con pantalla táctil.

El evento, que tendrá lugar en Los Ángeles, fue bautizado como “Pro and tell”, en referencia a la actualización del MacBook Pro. Apple también presentará un nuevo MacBook Pro de gama baja con un chip M6, un iMac renovado y un iPad mini rediseñado con una pantalla de mayor nitidez, según informó Bloomberg News.

Los lanzamientos se suman a una serie de estrenos de productos en las últimas semanas, entre ellos el nuevo HomeView, el HomePod mini 2 y una versión actualizada del Apple TV. El primer iPhone plegable de la empresa, el iPhone Duo, saldrá a la venta el viernes.

Las tiendas de Apple se preparan para comenzar a vender los nuevos productos el viernes 6 de noviembre, según informó Bloomberg el domingo. Los nuevos MacBook Pro con pantalla táctil supondrán un importante cambio de rumbo para la empresa, que durante años mantuvo que no combinaría las experiencias del iPad y el Mac.

Se espera que los nuevos MacBook táctiles incluyan una interfaz “Dynamic Island” —como la del iPhone— y una pantalla más nítida con tecnología OLED. Ambas características serán una primicia para un Mac. Los nuevos equipos también incorporarán los chips M5 Pro y M5 Max, al igual que los actuales MacBook Pro presentados en marzo.

Apple lanzará una versión de prueba de su IA en China a finales de octubre, según medio

Apple ha recibido la autorización de las autoridades chinas para introducir las primeras funciones de su plataforma de inteligencia artificial (IA) en el país asiático y prevé lanzar una versión de prueba a finales de octubre, informó la semana pasada el medio local The Paper.

El presidente ejecutivo del consejo de administración de Apple, Tim Cook, confirmó el visto bueno regulatorio en una entrevista exclusiva concedida al citado medio en Shanghái, donde adelantó que las primeras herramientas disponibles incluirán traducción en tiempo real, funciones de escritura y eliminación de elementos en fotografías.

“Estamos muy satisfechos de haber recibido la aprobación para ofrecer a los usuarios chinos las primeras funciones esenciales de Apple Intelligence”, afirmó Cook, quien expresó su intención de ponerlas a disposición del público mediante una versión de prueba antes de que termine el mes.

Esta primera fase no incorporará las funciones de IA del asistente virtual Siri, cuyo desarrollo ha sufrido retrasos mientras Apple trata de reducir la distancia con otros gigantes tecnológicos en la carrera por esta tecnología.

Con información de EFE.