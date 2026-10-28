Grecia Quiroz pide a hermano de Carlos Manzo no ventilar temas personales: ‘Eso no va a llevar a nada’

Uno de los señalamientos de Juan Manzo es que Grecia Quiroz nunca fue esposa de Carlos Manzo.

Luego de que Juan Manzo aseguró que Grecia Quiroz nunca fue esposa de Carlos Manzo, la alcaldesa de Uruapan respondió a su cuñado también por los señalamientos de que ella está relacionada con el crimen organizado.

“Cada quien hace su trabajo de la mejor manera, entonces caer en temas personales y familiares no nos va a llevar a nada; lo familiar debe quedarse ahí porque no abonará a nada para que el homicidio de Carlos se esclarezca”, dijo Quiroz en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Sobre las acusaciones contra funcionarios del ayuntamiento de Uruapan, la alcaldesa dijo que todos han ido a declarar de manera voluntaria y colaboran con la fiscalía para aclarar el asesinato de Carlos Manzo.

“Hasta este momento no hay absolutamente nada que los vincule con la delincuencia organizada, eso lo dicen las autoridades, no lo digo yo, y si hay algo que tenga que comprobar, que lo haga”, agregó.

¿Qué dijo Juan Manzo sobre Grecia Quiroz?

Uno de los señalamientos de Juan Manzo es que Grecia Quiroz nunca fue esposa de Carlos y solo vivió con él hasta 15 días antes de su asesinato, ocurrido el 1 de noviembre.

“Grecia no era la esposa de Carlos y ella no lo aclara, no habla con la verdad. Grecia no fue esposa de mi hermano. Tuvieron dos hijos, efectivamente, pero no vivían juntos. Carlos solo vivió con Grecia los últimos 15 días de su vida, a petición de Grecia, por unas supuestas amenazas”, afirmó.

Dichas afirmaciones se suman a los señalamientos de Juan Manzo al acusar a la actual alcaldesa de Uruapan de encubrir a funcionarios supuestamente relacionados con el asesinato de su hermano.

“Viuda, pues sí, al igual que la otra viuda, la mamá de la otra hija de Carlos”, dijo el secretario de Gobierno de Michoacán.

Grecia Quiroz acusa ‘golpeteo’ político de Juan Manzo

La presidenta municipal de Uruapan explicó que las críticas de su cuñado se deben a un ‘golpeteo’ político en su contra y rumbo a las elecciones de 2027.

“Se comenta que ya le prometieron algo para lo que se viene y que la encomienda era golpetearme a mí para que, a como dé lugar, me dejaran de lado para la participación que se viene”, declaró.

Grecia Quiroz también criticó que Juan Manzo le diera prioridad a temas políticos que a su familia y no le importara afectar la relación entre ellos.

“La lógica sería que son más importantes los temas familiares que los temas políticos. Mis hijos siguen y seguirán siendo sus sobrinos; creo que la postura que debió haber tomado es ser esa figura que los niños jamás volverán a tener de su padre y que él, como tío, debió haber asumido esa responsabilidad”, sostuvo.