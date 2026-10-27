Mauricio Ochmann recuerda cuando le dieron un maletín lleno de dólares para conocerlo: ‘Nos lo vamos a llevar’

Mauricio Ochmann relató una anécdota que lo hizo repensar su trabajo en 'El señor de los cielos'. (Foto: Cuartoscuro)

Mauricio Ochmann recordó una de las experiencias más inesperadas que vivió durante una salida nocturna: dos mujeres se acercaron a él con un maletín lleno de dólares y querían llevárselo del lugar.

El investigador de ¿Quién es la máscara? contó que aquel episodio, junto con un encuentro con un presunto integrante del crimen organizado, lo hizo reflexionar sobre su participación en las narcoseries.

“Estaba yo en un antro dando fotos cuando llegaron dos chavas con un maletín lleno de dólares, nos lo vamos a llevar, sí. Yo bromeé con cuánto dinero había ahí, pero no hubo de otra, así no se puede”, relató en una entrevista para Melo Montoya.

Ochmann interpretó a ‘El Chema’ en la serie El señor de los cielos y posteriormente protagonizó su propio proyecto inspirado en el personaje. Sin embargo, con el tiempo comenzó a cuestionar la manera en que estas producciones retrataban a los narcotraficantes y la percepción que podían generar entre los espectadores.

Mauricio Ochamnn recordó los epiosdios que lo llevaron a renunciar a su personaje 'El Chema'. (Foto: Cuartoscuro) (Mario Jasso)

¿Por qué Mauricio Ochmann dejó de interpretar a ‘El Chema’ de ‘El señor de los cielos’?

Además de recordar el episodio del maletín, Mauricio Ochmann explicó que su decisión de alejarse de ‘El Chema’ estuvo relacionada con una reflexión sobre el mensaje que transmitían las narcoseries.

“Podría yo ser el villano del cuento, pero, ¿qué estábamos contando? No solo maldad, pero la estás poniendo como algo cool, como si lograras todo y tus consecuencias lo valen, retrata una realidad oscura y difícil“, explicó.

El actor también recordó que algunos menores de edad se acercaban para pedirle fotografías, pero su interés no estaba en él como famoso.

“Querían ser como él (...) en ese momento pensé que mejor no, entonces siempre les dije que yo continuaba en el personaje, pero para ponerlo en el lado correcto de la historia, sin perder acción, aventura y adrenalina. Ya estaba encerrado, ¿por qué no hacemos que se arrepienta de todo lo que hizo", añadió.

Esta reflexión llevó a Ochmann a plantearse cómo podía continuar con el proyecto sin presentar las actividades delictivas como un modelo aspiracional. Para el actor, la historia también podía mostrar el arrepentimiento del personaje basado en ‘El Chapo’ Guzmán.

¿Cómo fue el encuentro de Mauricio Ochmann con un narco?

En 2022, Mauricio Ochmann habló sobre una experiencia que vivió durante un viaje por carretera en una entrevista con el conductor Yordi Rosado.

Durante la charla, Ochmann recordó que su chofer le avisó que necesitaban detenerse a cargar combustible, aunque el trayecto que tenían por delante no parecía justificarlo.

Al llegar al lugar, una persona pareció reconocerlo y poco después alguien se acercó a la ventana del vehículo para transmitirle un mensaje: “Me dijeron: ‘El patrón lo quiere conocer’. Y dije: ‘Bueno, pues ni modo, vamos a conocer al patrón’”.

Ochmann contó que bajó del automóvil y se encontró rodeado de siete u ocho camionetas. De una de ellas descendió el hombre que quería saludarlo y que lo reconoció por su papel de ‘El Chema’.

“(Eran) los de a de veras. Se baja el patrón: ‘Chema’, me da un abrazo. ‘Perdón que te hayamos tenido que interceptar así, pero si no, ¿cómo te conocemos?’“, recordó.

El encuentro transcurrió sin agresiones y el hombre se mostró interesado en su trabajo. “Afortunadamente se portaron muy bien”, añadió.