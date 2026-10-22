‘El Tanque’, líder del CJNG podría enfrentar dos cadenas perpetuas por narcotráfico en EU

Estados Unidos ubica entre 2005 y 2025 el periodo en el que Iván Cazarín Molina, ‘El Tanque’, presuntamente participó en operaciones de narcotráfico vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La acusación abarca dos décadas de actividades que, según el Departamento de Justicia, tenían como destino el mercado estadounidense.

Este jueves 22 de octubre, un gran jurado presentó cargos criminales contra el presunto operador regional del grupo criminal en Veracruz ante la Corte Federal del Distrito de Columbia. La acusación incluye conspiración para introducir cocaína y metanfetamina a Estados Unidos, además de posesión de armas.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Cazarín Molina habría recurrido a la intimidación y la violencia para proteger las operaciones de tráfico de drogas. La acusación, sin embargo, deberá ser acreditada ante los tribunales.

¿Qué pena podría enfrentar ‘El Tanque’ en Estados Unidos?

Si es declarado culpable de los delitos que le atribuye la fiscalía estadounidense, Iván Cazarín Molina podría recibir una pena mínima de 40 años de prisión y una máxima de dos cadenas perpetuas consecutivas.

Hasta el momento, el Departamento de Justicia no ha informado si solicitará formalmente la extradición del ‘Tanque’ desde México. El acusado fue detenido el pasado 5 de octubre durante un operativo realizado por autoridades mexicanas en Zapopan, Jalisco.

En México, las investigaciones lo relacionan con actividades criminales que incluyen narcotráfico, extorsión y robo de combustible en distintos estados del sur del país.

¿Qué dice Estados Unidos sobre el papel de ‘El Tanque’ en el CJNG?

Al anunciar los cargos, Terry Cole, titular de la Administración para el Control de Drogas (DEA), señaló que el presunto operador habría contribuido durante dos décadas a las actividades de tráfico de drogas del CNG mediante el uso de la violencia y la intimidación.

Por su parte, A. Tysen Duva, subprocurador de Justicia para asuntos criminales, afirmó que el gobierno estadounidense buscará procesar a los líderes y mandos de los cárteles y de otras organizaciones criminales transnacionales.

La administración del presidente Donald Trump considera al CJNG una organización terrorista extranjera desde 2025. En su comunicado, la DEA también reconoció la colaboración de socios internacionales en las acciones contra los integrantes de grupos criminales.

La presentación de los cargos no significa que Cazarín Molina haya sido declarado culpable. Su responsabilidad penal deberá determinarse mediante el proceso judicial correspondiente.