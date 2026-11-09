Secretaría de Marina decomisa una tonelada de cocaína cerca de Acapulco; hay 6 detenidos

La Secretaría de Marina decomisó aproximadamente una tonelada de cocaína y detuvo a seis personas durante una operación de vigilancia marítima al suroeste del puerto de Acapulco.

En su cuenta de X, este lunes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal, Omar García Harfuch informó que marinos localizaron una embarcación que transportaba el cargamento de droga con seis personas a bordo en altamar.

El funcionario informó que durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Marina ha asegurado más de 98 toneladas de cocaína en aguas nacionales.

García Harfuch señaló que estos decomisos impiden que millones de dosis de droga lleguen a las calles y representen un riesgo para la salud y la vida de los jóvenes.

Asimismo subrayó que los decomisos afectan directamente las finanzas de las organizaciones criminales, ya que limitan sus recursos para la adquisición de armas, el fortalecimiento de sus estructuras y la generación de violencia.

Decomisan 9.8 mdd en cocaína en puesto de control de CBP de San Clemente

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en San Diego incautaron mil 435 libras de presunta cocaína en dos procedimientos que totalizan casi 10 millones de dólares.

“Los agentes de la USBP y los perros K9 siempre están listos para detectar e interceptar. Tras detener un vehículo cerca del puesto de control de inmigración de San Clemente, una alerta de un canino de la USBP condujo a los agentes directamente a la fuente: 39 libras de cocaína escondidas dentro del sedán. Excelente trabajo de nuestros agentes y equipos caninos que detuvieron otra carga peligrosa”, informó este domingo en X el jefe de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, Rosario Pete Vásquez.

La información indica que la droga está valorada en 9.8 millones de dólares y fue hallada durante dos revisiones vehiculares secundarias en el puesto de control de la Patrulla Fronteriza en San Clemente, indicó NBC San Diego.