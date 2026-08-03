Secretaría de Marina decomisa 4 toneladas de cocaína en Chiapas

La Marina ha logrado el decomiso de 80 toneladas de cocaína en diversos operativos.

El Gobierno de México confirmó el decomiso de más de cuatro toneladas de cocaína en un operativo en embarcaciones en las costas de Chiapas y Oaxaca.

De acuerdo con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPC), el decomiso de narcóticos se logró como parte de las acciones de vigilancia marítima de la Secretaría de Marina (Semar).

“Fueron aseguradas tres embarcaciones, detenidas 13 personas y decomisadas 4 toneladas de cocaína, evitando que millones de dosis llegaran a las calles y afectando de manera significativa las capacidades operativas y financieras de las organizaciones criminales”, apuntó García Harfuch en una publicación en redes sociales.

Además, el funcionario destacó que la Marina ha logrado el aseguramiento de más de 80 toneladas de cocaína en operativos en mares mexicanos.

En el mismo mensaje, García Harfuch destacó que en Nayarit, personal de la Marina repelió una agresión armada en una operación terrestre. A raíz de ello, un elemento naval resultó herido, mientras que un agresor perdió la vida.

Asimismo, en otra publicación, el secretario de Seguridad federal confirmó la detención de José Manuel ‘N’, alias ‘El Tito’, quien es señalado como presunto responsable del feminicidio de Beany Lozano en Chiapas.

José Manuel ‘N’, por quien la Fiscalía ofrecía una recompensa de medio millón de pesos, fue localizado y aprehendido en Sinaloa.

Beany Lozano, una joven de 18 años quien era estudiante de Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), fue víctima de feminicidio en abril de 2026 en Tuxtla Chico.

Anahí Guadalupe, madre de Beany, contó a medios de comunicación que la estudiante fue atacada con arma de fuego y fue abandonada en el vehículo de José Manuel ‘N’, quien era su pareja sentimental. La joven estuvo 11 días hospitalizada, pero falleció.