¿Qué dice ‘AMG’, la canción por la que suspendieron concierto de Gabito Ballesteros?

Gabito Ballesteros fue detenido después de que suspendieron su presentación en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro. (Foto: Cuartoscuro.com).

Un concierto de Gabito Ballesteros fue suspendido en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro por la presunta interpretación de canciones que hacían apología del delito. Uno de los temas señalados fue ‘AMG’, colaboración que el cantante lanzó en 2023 con Natanael Cano y Peso Pluma.

El episodio ocurrió el pasado 13 de noviembre y derivó en una revisión policial, así como en la detención de Gabito Ballesteros y varios integrantes de su equipo tras encontrar armas de fuego.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación por la presunta portación de un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; sin embargo, los abogados de Gabito Ballesteros aseguraron que las armas pertenecían a elementos de seguridad que contaban con los permisos correspondientes.

‘AMG’ es una colaboración de Gabito Ballesteros con Natanael Cano y Peso Pluma, lanzada en 2023. (Foto: Instagram (Foto: Cuartoscuro.com).

Tras permanecer detenido casi un día, Gabito Ballesteros y su equipo recuperaron su libertad el sábado por la noche, justo a tiempo para presentarse en la Feria de la Mezclilla en el Estado de México.

¿De qué habla ‘AMG’, canción que causó problemas a Gabito Ballesteros?

De acuerdo con el cantante sonorense, el tema ‘AMG’ estaba incluido en una lista aprobada de temas que podía interpretar durante una presentación en Querétaro, estado donde están prohibidos los narcocorridos.

Un comunicado de la Feria Internacional Ganadera contradijo su versión, pues apuntó que el concierto terminó por dos temas no autorizados que hacen apología al delito.

“Durante el concierto el artista interpretó una primera canción no autorizada, por lo que personal de Inspección Municipal de El Marqués, intervino para bajarlo del escenario y recordarle el compromiso adquirido. El artista volvió a subir al escenario e interpretó un segundo tema no autorizado, identificado como ‘MG’ (sic), también considerado apología del delito, por lo que las autoridades procedieron a la suspensión definitiva del concierto”.

La primera estrofa hace referencia a las dificultades que enfrentó el protagonista antes de alcanzar una mejor posición económica. Después menciona un Mercedes-AMG Clase G 63, un vehículo de lujo, y afirma que pudo comprar aquello que antes solo soñaba con tener.

“De todo ya pasé / Claro que le batallé / Lo saben dos o tres / No soy el mismo que era ayer”, dice el inicio de la canción.

El cantante sonorense agradeció los mensajes de apoyo después de recuperar su libertad. (Foto: @gabitoballesteros).

Más adelante hace menciones de Jeeter, marca de cannabis fundada en 2018 en Estados Unidos; dice la frase “moviendo bien el ice”, en referencia a la metanfetamina cristalina: “Moviendo bien el ice / Everywhere me han de mirar / Con unos tenis Nike / Soy maliante y es lo que hay”.

El tema incluye referencias a una lista negra y advertencias contra quienes se metan con el protagonista: “Muy bueno para las cuentas / Todo apunto en la libreta / Ahí traigo la lista negra / Pa’l que se pase de verga”, dice una parte del estribillo.

También menciona camionetas, mujeres y radios de comunicación, estos últimos como parte de una descripción en la que asegura mantenerse alerta: “Pura morrita bien buena / Montada en mi camioneta / Los radios suenan y suenan / Pero yo siempre ando alerta”.

¿Qué pasó con Gabito Ballesteros? Esto sabemos

La presentación de Gabito Ballesteros en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro terminó abruptamente durante ‘AMG’.

De acuerdo con el relato del propio artista, el espectáculo transcurría con normalidad hasta que notó un movimiento inusual detrás del escenario. Al preguntar qué sucedía, le indicaron que debía respetar las restricciones musicales. Ballesteros aseguró que aceptó no interpretar las canciones prohibidas, entre ellas ‘Tsurito’, ‘Presidente’, ‘Cuerno Azulado’ y ‘Lou Lou’.

Sin embargo, cuando regresó al escenario e interpretó ‘AMG’, colaboración con Natanael Cano y Peso Pluma, le retiraron el sonido. El cantante defendió que el tema estaba incluido en la lista previamente autorizada y cuestionó la decisión: “No hice nada más que cantar ‘AMG’. A mí me dijeron que sí la podía cantar”.

Después de despedirse del público, Gabito se dirigió a su automóvil y encontró un operativo de la Policía Estatal al salir del lugar.

En una transmisión en vivo acusó que los oficiales retuvieron a integrantes de su equipo, retiraron las armas a sus escoltas y utilizaron gas para obligarlo a descender del vehículo. “¿Cuál fue mi delito?”, cuestionó.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron una pistola, dos cargadores y 34 cartuchos.

Los abogados de Gabito Ballesteros aseguraron que los dos elementos de seguridad del cantante contaban con permisos para portar armas. (Foto: Cuartoscuro/Unsplash)

Abogados de Gabito Ballesteros niegan apología al delito

Los abogados del cantante acreditaron la portación legal de las dos armas y, de acuerdo con Quadratín, el músico fue liberado después del pago de varias multas.

A través de un comunicado, los representantes legales Ayrton Marín y José Antonio Ortega, del despacho Marín Becerril Abogados, explicaron que el espectáculo se realizó conforme al repertorio autorizado, aunque con modificaciones en el orden de las canciones. También rechazaron que existiera intención de promover conductas delictivas.

Los abogados aseguraron que la intervención policial no estuvo relacionada con la interpretación de canciones ni con el contenido artístico del concierto, sino que: “Tuvo como finalidad realizar una revisión ante la presunción de que en el vehículo pudieran encontrarse armas de fuego o sustancias ilícitas”.

Comunicado de los abogados de Gabito Ballesteros difundido a medios.

En el documento, los litigantes explicaron que, después de la revisión, no se encontraron sustancias ilícitas ni armas de procedencia ilegal. Precisaron que dos integrantes del equipo de seguridad del cantante portaban armas de fuego, una cada uno, y que ambos tenían los permisos correspondientes.

El despacho agregó que, al no existir elementos que justificaran mantener detenidos a los involucrados, se determinó su liberación inmediata.

El comunicado también hizo un llamado a distinguir entre la suspensión administrativa de un espectáculo y una investigación de naturaleza penal, pues se trata de procedimientos diferentes.