Representante de Gabito Ballesteros se disculpa tras concierto en Querétaro: ‘Fue un error de criterio’

La representación de Gabito Ballesteros se disculpó con autoridades y asistentes tras la suspensión de su presentación en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro.

Por medio de su página de conciertos, la representación del cantante de corridos tumbados aseguró que hubo un ‘error de criterio’, aunque no especificaron si se referían a la selección de canciones.

“Reconocemos que fue un error de criterio y lamentamos sinceramente la situación que se presentó. Nuestra intención en ningún momento fue generar controversia, incomodidad o faltar al respeto a las autoridades y a las instituciones”, escribieron en el comunicado.

El comunicado hizo especial énfasis en el público asistente, pues reconoció que los fans del artista “se quedaron con ganas de disfrutar de una presentación más extensa de Gabito Ballesteros”.

“Esperamos tener la oportunidad de reencontrarnos muy pronto con ustedes y ofrecerles el espectáculo que merecen”, concluyó la comunicación firmada por la “Representación de Gabito Ballesteros”.

¿Por qué detuvieron a Gabito Ballesteros?

El cantante sonorense fue aprehendido después de la irrupción de su presentación en Querétaro. A través de una transmisión en vivo, Gabito Ballesteros mostró a un fuerte dispositivo de seguridad que afuera del recinto para realizar su detención.

“Esto ya está escalando, como ciudadanos tenemos que hacer algo. ¿Cuál fue mi delito? Ya en serio, ¿cuál fue? Me contrataron a mí para un evento, vine, canté”, expresó.

Según explicó, el concierto se llevaba a cabo con normalidad, hasta que notó que había más gente de lo normal detrás del escenario y tuvo una conversación con un elemento de Protección Civil, a quien le garantizó que no cantaría temas prohibidos.

Cuanto interpretó la canción AMG, le quitaron el audio. El cantante defendió que la canción “no habla de delito. Si ustedes ven la letra, no habla de nada malo”.

Gabito bajó del escenario para despedirse de su público y se dirigió a su automóvil. Al salir, se percató del operativo para detenerlo.

“De repente, veo que a una trabajadora que viene conmigo, una mujer, la tenían contra el cofre, esposada. Les empezaron a quitar las armas a mis escoltas, me bajaron a los choferes de mis carros y le pusieron a la camioneta cosas para que no pudiera avanzar”, narró.

En un comunicado, la feria expresó que el artista interpretó dos temas prohibidos por hacer aplogía del delito, pero Gabito defendió que AMG formaba parte del setlist autorizado. “Nomás me estaban prohibiendo cantar Tsurito, Presidente, Cuerno Azulado y Lou Lou, esas cuatro canciones”, ennumeró.

“La legislación local contempla la suspensión inmediata del evento, multas de hasta 10 mil UMAS, equivalentes a más de un millón de pesos, y veto para artistas reincidentes”, indicó el comunicado del evento sobre la interpretación de temas con apología del delito en el estado.

De acuerdo con un informe de la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Estatal de Querétaro, se tarsladó al lugar luego de ser alertados por posible apología del delito en la presentación, cuando se dieron cuenta que en un vehículo ocupado por cinco personas había un arma de fuego.

La FGR informó que se decomisaron una pistola, dos cargadores y 34 cartuchos. Como resultado, Gabito es investigado junto con otras cuatro personas por el delito de portación de un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Ballesteros está a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que determinará situación jurídica, tras ser detenido a las 4:00 horas de la madrugada de este sábado.

La FGR investiga para determinar si cuentan con los permisos suficientes para la portación de armas de fuego. Además, les investigan por el delito de desobediencia y resistencia de particulares.