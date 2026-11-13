Poncho de Nigris denuncia robo de 600 mil pesos de la nómina de la Postrería 77: ‘Pasó una desgracia’

Poncho de Negris se sumó al negocio de la Postrería 77 al abrir su sucursal en 2019. (Foto: ChatGPT, Poncho de Nigris/Instagram)

Primero fue la filtración de fotografías íntimas y ahora un robo. El conductor Alfonso ‘Poncho’ de Nigris denunció que un hombre armado robó 600 mil pesos destinados al pago de la nómina de La Postrería 77, negocio del que forma parte desde 2019.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el exintegrante de La Casa de los Famosos México explicó que el asalto ocurrió cuando una persona, presuntamente empleada de la pastelería, salió de una sucursal de Banregio, ubicada en la zona de Brisas, en Monterrey, con el dinero destinado al pago de la nómina.

“Ahí les va. Acaba de pasar una desgracia. Como siempre la inseguridad. Nos acaban de robar ahorita saliendo del Banregio de Brisas 600 mil pesos de la nómina de La Postrería 77. De toda la nómina nos la chingaron. La nómina de la gente, de todos los trabajadores”, expresó.

De acuerdo con el relato de Poncho de Nigris, el delincuente amenazó a la víctima con una pistola y utilizó un cuchillo para cortar la mochila donde transportaba el dinero, antes de escapar.

Ante esta situación, el empresario aseguró que buscaban reunir nuevamente el dinero para cumplir con sus obligaciones laborales. Además, ofreció una recompensa de un millón de pesos para localizar al responsable del robo.

“De parte de un servidor y en nombre de todos los empleados que se quedaron sin nómina hoy, que estamos buscando el dinero, consiguiendo dinero para pagarles, ofrecemos 1 millón de pesos para dar con el rata. Sacó una pistola, se la puso en la cabeza y con un cuchillo le cortó la mochila con el dinero para las rayas y robar”.

El conductor también anunció que buscaría obtener las grabaciones de las cámaras de seguridad para difundir el momento del asalto.

¿Cuál es la historia de Poncho de Nigris con La Postrería 77?

La Postrería 77 es un negocio gastronómico que comenzó operaciones en Monterrey, Nuevo León, en 2010, varios años antes de que Poncho de Nigris se incorporara al proyecto.

Fue hasta 2019 cuando el conductor de Vence a las Estrellas se sumó al negocio con la inauguración de una sucursal en Plaza Carranza, en Saltillo, Coahuila. El establecimiento se especializa en postres, aunque su menú también incluye hamburguesas, alitas de pollo, ensaladas y otros alimentos.

Actualmente, La Postrería 77 cuenta con 13 sucursales, de las cuales 11 se encuentran en la Zona Metropolitana de Monterrey y las otras 2 en Saltillo, Coahuila.

En 2023, Poncho de Nigris inauguró La Pastelería de La Postrería 77, un concepto especializado en pasteles que abrió sus puertas en Parque Centro, Saltillo.

Entre sus especialidades destacan el pastel Matilda, elaborado con chocolate; Lord Mostachón, de chocolate y nuez; Lady Berry, de fresa; y Carlotta Cake, de vainilla. También ofrece variedades de zanahoria, pistache, almendra y diferentes tipos de cheesecake.

El negocio adquirió mayor visibilidad durante la primera temporada de La Casa de los Famosos México, cuando Wendy Guevara recordó que visitó una de sus sucursales y elogió sus postres.

Poncho de Nigris no presentó denuncia por la filtración de sus fotos desnudo

El robo de los 600 mil pesos ocurrió después de varias controversias que involucraron a Poncho de Nigris durante las últimas semanas, entre ellas la filtración de fotografías íntimas y la posible salida de su madre, ‘Doña Alegría’, de La Mansión VIP 2.

El 22 de octubre, el conductor denunció en su cuenta de X que comenzaron a circular fotografías en las que aparecía desnudo, presuntamente tomadas sin su consentimiento durante una visita a un spa del hotel Wynn, en Las Vegas.

El 12 de noviembre, Poncho de Nigris aclaró que las fotografías fueron tomadas aproximadamente 2 años atrás. Sin embargo, reconoció que decidió no presentar una demanda contra quienes captaron y difundieron las imágenes.

“Fíjate que me dio flojera, eh, la onda de las demandas y ese rollo”, declaró durante un encuentro con medios de comunicación.

La filtración también provocó problemas con su esposa, Marcela Mistral, quien se molestó por la difusión de las fotografías. El conductor incluso bromeó sobre las consecuencias que tuvo el incidente en su matrimonio.

“No, pues sí, ya casi me andaba divorciando”, expresó.

Otra controversia surgió por la participación de su madre, Leticia Guajardo, en La Mansión VIP 2, reality organizado por el creador de contenido HotSpanish.

Durante una dinámica del programa, Paola Suárez decidió cambiar de habitación a Leticia, situación que provocó su inconformidad y la llevó a solicitar ayuda a su hijo para abandonar la competencia.

“Oye, Poncho, mejor sácame, ya ni modo, que pierda dinero. No quiero estar ya aquí. Es que no me siento bien”, expresó la participante.

Ante la petición, Poncho de Nigris anunció que viajaría a Guadalajara para recoger a su madre y retirarla del reality show. Sin embargo, el 13 de noviembre cambió de decisión, después de conversar con HotSpanish y observar un cambio de actitud en su madre.

“Yo vi que mi mamá cambió un poco, entonces mientras ella quiera seguir ahí, pues a ver hasta dónde aguanta”, explicó.