Doña Alegría pide que la saquen de ‘La Mansión VIP 2’: ‘Se salieron con la suya’, reclama Poncho de Nigris

Doña Alegría sería la tercera participante en abandonar 'La Mansión VIP 2', a solo cuatro días de su estreno. (Foto: ChatGPT, La Mansión VIP)

Doña Alegría no estaba del todo contenta. Leticia Guajardo, madre de Poncho de Nigris, expresó su arrepentimiento por participar en La Mansión VIP 2 y manifestó su intención de abandonar el reality de HotSpanish después de un conflicto con Paolita Suárez, quien decidió cambiarla de habitación durante una dinámica del programa.

La situación provocó la reacción de Poncho de Nigris, quien anunció que viajaría a Guadalajara para recoger a su madre. El conductor aseguró que la aventura de Doña Alegría dentro del reality show había terminado.

La posible salida de Doña Alegría ocurre apenas unos días después del estreno de La Mansión VIP 2, el pasado 8 de noviembre. Además de la madre de Poncho de Nigris, Dani Flow y Jorge Durán también decidieron abandonar la competencia debido a las dificultades que enfrentaron para adaptarse al encierro.

¿Por qué Doña Alegría decidió salir de ‘La Mansión VIP 2′?

La inconformidad de Doña Alegría comenzó durante una dinámica denominada Juego de poderes, en la que Paolita Suárez decidió cambiarla de habitación. Aunque inicialmente había expresado su interés por ocupar el cuarto azul, la madre de Poncho de Nigris explicó que ya se encontraba cómoda en el espacio que le asignaron.

A este desacuerdo se sumó su participación en una competencia de baile, en la que consideró que había hecho el ridículo frente a su familia. Ambas situaciones provocaron que Leticia Guajardo expresara su desilusión con el programa ante los demás participantes del reality.

“Yo estoy deprimida, me siento desilusionada, sinceramente me arrepiento de haber entrado”, declaró durante una conversación con la producción.

Doña Alegría también cuestionó la decisión de Paolita Suárez de cambiarla de habitación y expresó su inconformidad por el trato que recibió a su edad.

“Me saca del cuarto como si fuera una basura. Y la verdad, espero que cuando lleguen a mi edad, no les pase lo que me está pasando”, expresó.

Durante la conversación, uno de los participantes de la Mansión VIP le recordó que originalmente quería permanecer en el cuarto azul. Sin embargo, ella insistió en que ya se encontraba a gusto en su habitación y manifestó su intención de recurrir a su hijo: “Pero pues yo creo que ya voy a hablar con Poncho”, señaló.

Poncho de Nigrisi viaja para sacar a su madre de ‘La Mansión VIP 2′

Poncho de Nigris reaccionó a lo ocurrido mediante un mensaje en su cuenta oficial de X, donde anunció que acudiría por su madre después del conflicto que enfrentó dentro del programa.

“Se salieron con la suya, mañana voy por ella. Se acabó la aventura de #LaMansiónVIP2 gracias por su cariño”, escribió el conductor de televisión.

Horas después, Poncho de Nigris confirmó que se encontraba en el aeropuerto rumbo a Guadalajara, donde se realiza el programa, para recoger a Doña Alegría.

“Gracias a todos los que disfrutaron de mi mamá en #LamansionVIP2 ya vamos por ella, lo lograron. Llegó su momento. Gracias a todos. La familia siempre es primero”, publicó.

A pesar de las declaraciones de Poncho de Nigris, hasta el momento la producción del reality show no ha confirmado oficialmente la salida de Leticia Guajardo a través de sus redes sociales.

¿Por qué Dani Flow y Jorge Durán abandonaron La Mansión VIP 2?

El caso de Doña Alegría se sumó a las dificultades que enfrentó el programa durante sus primeros días, después de que Dani Flow y Jorge Durán decidieran abandonar voluntariamente la competencia.

El primero en salir de la Mansión VIP 2 fue Dani Flow, quien salió durante la madrugada del lunes 9 de noviembre, apenas unas horas después del estreno. El cantante de reguetón explicó que no consiguió adaptarse al encierro ni a determinadas dinámicas del programa.

En una entrevista con Sale el Sol, el intérprete reconoció que posiblemente experimentó un episodio de ansiedad y que buscaría ayuda psicológica para comprender lo sucedido.

Tras su salida, la producción incorporó el 10 de noviembre a Jorge Durán Castro, creador de contenido de 20 años, quien tampoco logró permanecer mucho tiempo dentro del reality.

El miércoles 11 de noviembre, Durán comenzó a experimentar malestar emocional y solicitó apoyo psicológico. Después de conversar con la especialista del programa, decidió retirarse y esperó a que sus familiares acudieran por él.

Antes de abandonar las instalaciones, el influencer buscó a Rod Contreras para despedirse y explicarle que no estaba preparado para continuar con la experiencia.

“Me voy a ir. Quería despedirme de ti [...] ya está decidido, ya vienen por mí, la estoy pasando mal. Me quería despedir de ti porque fuiste bien chido y gracias pa’. No puedo, no estoy preparado, fue de un día para otro y no puedo, está muy cabrón”, expresó.

Aunque Rod Contreras intentó convencerlo de permanecer en el programa, Durán mantuvo su decisión y reconoció que había experimentado temblores durante su estancia.

La cuenta oficial de La Mansión VIP confirmó posteriormente su salida mediante una publicación en Instagram, en la que lamentó la partida de otro participante.