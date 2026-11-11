Dani Flow explica su motivo para abandonar apresuradamente ‘La Mansión VIP 2′: ‘Voy a ver a mi psicóloga"

Dani Flow explicó los motivos de su salida intempestiva de 'La Mansión VIP 2'. (Foto: Cuartoscuro/lamansionvip)

La segunda temporada de La Mansión VIP apenas comenzaba cuando uno de sus participantes abandonó la competencia. Dani Flow dejó el reality de HotSpanish durante las primeras horas de convivencia.

El cantante de reguetón mexicano explicó posteriormente que no se sentía bien con el encierro y que su salida no estaba planeada. En una entrevista con el programa Sale el Sol, adelantó que buscaría a su psicóloga para entender lo que ocurrió.

Su lugar dentro de la casa no quedó vacío por mucho tiempo. La producción anunció la incorporación de Jorge Durán, creador de contenido que se sumó a los participantes de La Mansión VIP 2.

Dani Flow era uno de los participantes sorpresa para la temporada 2 de 'La Mansión VIP'. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Por qué Dani Flow abandonó ‘La Mansión VIP 2’?

Dani Flow ingresó a La Mansión VIP 2, pero su recorrido terminó durante la madrugada del lunes 9, cuando manifestó que no podía continuar con la experiencia.

El aislamiento y las dinámicas de convivencia fueron algunos de los factores que mencionó al explicar su decisión. El intérprete también reconoció que se sentía incómodo con algunas de sus reacciones frente a las cámaras y que no quería continuar mostrando una imagen con la que no se identificaba.

“Estoy casi seguro de que fue un cuadro de ansiedad y pues agradezco a la producción que me dejara salir cuando lo pedí. Busco aclarar que no fue pactado, no soy tan buen actor como para fingir algo así, no pensaba durar el mes”, declaró.

Agregó que dio la orden de cancelar las presentaciones que tenía pactadas, pero aunque ya no está dentro del reality show duda si va a dar los conciertos o no.

Dani Flow explicó que se sintió incómodo con el hecho de que apareciera llorando frente a las cámaras, algo que ya está acostumbrado a hacerlo en privado.

El reguetonero mencionó que HotSpanish es quien debe cobrarle alguna penalización, pero por el momento desconoce si el influencer va a proceder legalmente en su contra.

“No nos marcaron para demandar o exigir dinero, creo lo entendieron bien, pero si llega no me quejaría, pues para eso están los contratos. Me pagaban como 200 mil pesos por semana, pero me van a tocar como 2 mil”.

¿Quién es Jorge Durán? Entró a ‘La Mansión VIP 2’ en lugar de Dani Flow

Tras la salida de Dani Flow, la producción de La Mansión VIP 2 anunció a Jorge Durán como el nuevo integrante de la competencia.

Se trata de un creador de contenido originario de Guadalajara, Jalisco, que ha ganado popularidad en redes sociales, principalmente en TikTok, donde reúne millones de seguidores.

Jorge Durán tiene 20 años y se ha dado a conocer mediante videos de baile, retos, humor y contenido relacionado con su vida cotidiana. Además de su actividad como influencer, también tiene interés en la música y se desempeña como streamer.

¿Dónde ver ‘La Mansión VIP 2’?

La transmisión de La Mansión VIP 2 es a través de YouTube, en el canal oficial HotSpanish Vlogs. El programa ofrece una transmisión en vivo durante las 24 horas del día, por lo que los seguidores pueden observar las actividades, conversaciones y conflictos de los participantes mientras permanecen dentro de la casa.

¿Quiénes son todos los participantes de ‘La Mansión VIP 2’?

La segunda temporada de La Mansión VIP comenzó con 16 participantes. Tras la salida de Dani Flow y la incorporación de Jorge Durán, el elenco quedó integrado por las siguientes personalidades: