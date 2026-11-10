¿Cómo votar en ‘La Mansión VIP’ 2? Paso a paso para apoyar a tu favorito

Ya arrancó la segunda temporada de ‘La Mansión VIP’ (Fotoarte: El Financiero / Crédito: Cuartoscuro, La Mansión VIP).

Ya inició la convivencia 24/7 de La Mansión VIP, el reality show del influencer HotSpanish que reúnió a 16 personalidades —antes de la salida de Dani Flow— para convivir durante casi un mes en la búsqueda de la preferencia del público.

Desde luego, los seguidores de reality shows querrán apoyar desde los primeros momentos a sus participantes favoritos, pero deben saber que La Mansión VIP opera de una manera distinta a otros programas de encierro en cuanto a la forma de dar apoyo.

¿Cómo apoyar a tu participante favorito en ‘La Mansión VIP’?

Para apoyar a los participantes de La Mansión VIP, deberás donar dinero real mediante la transmisión oficial del programa. Para ello, deberás seguir estos pasos:

Entra a la transmisión en vivo de La Mansión VIP en el canal de YouTube de HotSpanish Vlogs. Localiza el chat de la transmisión en vivo y selecciona la opción de Súper Chat, para lo que deberás estar previamente suscrito al canal, mas no necesariamente con una membresía. Para que tu apoyo sea válido, deberás incluir el hashtag de tu habitante favorito y deberás realizar una donación mínima de $50 pesos mexicanos, o lo equivalente al tipo de cambio si usas otra moneda. Los votos suman puntos, los cuales definen al gran ganador del reality show al final de las 4 semanas de convivencia. Cada $10 pesos mexicanos, o el equivalente, le dan al participante un punto. También existe la opción de donar $5,000 pesos a cambio de 500 puntos y un mensaje de apoyo que el participante recibirá. Este no podrá incluir información del reality, sucesos/noticias del exterior, o publicidad de negocios, marcas o productos; si esto ocurre, será modificado o no saldrá al aire. En caso de que el mensaje no sea transmitido por incumplir con los lineamientos, de todas maneras contarán los 500 puntos para el habitante beneficiado.

Aunque esta es la forma en la que se puede apoyar directamente a los habitantes del reality show, hay una segunda dinámica de votaciones, la cual no requiere donaciones de dinero y en la que también puede salir beneficiado tu favorito.

¿Para qué sirven las votaciones en el sitio web de ‘La Mansión VIP’?

Además del apoyo mediante el chat de la transmisión oficial, podrás votar en el sitio web de La Mansión VIP; sin embargo, esta votación es distinta a la de otros realities como La Granja VIP o La Casa de los Famosos México.

Mientras que en otros programas las votaciones definen semanalmente a un eleiminado, aquí el ganador de la votación se queda con un premio. Por ejemplo, esta semana está activa una dinámica para conseguir 500 puntos al que gane la votación.

En esta, se pueden repartir 10 votos entre los participantes que desees; tres veces al día puedes dar 5 votos adicionales si ves un anuncio; en todas ocasiones, los puedes repartir como desees.

Para participar en esta votación, debes: