Médico especialista, analista en temas de salud.

El pasado 6 de noviembre, ante las comisiones unidas de Salud y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, el doctor David Kershenobich dio una buena noticia: entre 2024 y 2025 la mortalidad por enfermedades del corazón cayó 8.1 por ciento, y la de diabetes, enfermedades cerebrovasculares, insuficiencia renal y cáncer, entre 3.7 y 6 por ciento. “Logramos reducir la mortalidad”, dijo durante su comparecencia.

Las cifras eran correctas. Salían de las estadísticas preliminares de defunciones que el INEGI publicó en agosto. El problema es que duraron cuatro días. El 10 de noviembre el INEGI difundió su reporte de cierre de 2025 con casi 30 mil defunciones más que las contadas en agosto. Con ellas, la baja en enfermedades del corazón queda en 5.3 por ciento; en diabetes y cerebrovasculares no llega a 3, y en insuficiencia renal ronda 1.6. En cáncer la tasa prácticamente no se movió y hubo 254 muertes más que en 2024.

Nadie puede reprocharle al secretario haber citado el dato oficial vigente. Sí cabe preguntar a quienes le preparan las tarjetas por qué lo llevaron a San Lázaro con una cifra que tenía fecha de caducidad anunciada: el propio INEGI había avisado en agosto que la actualización saldría en noviembre. Esperar una semana habría evitado que el mensaje central de la comparecencia envejeciera antes de terminar la glosa.

El segundo descuido es más de fondo y está en un verbo: “logramos”. La reducción existe, pero atribuirla a la política pública exige evidencia que hoy no está publicada. Tres datos del mismo INEGI obligan a la cautela.

Primero, el punto de partida. En 2024 las cinco causas habían subido respecto de 2023. Medir contra un año malo siempre favorece al siguiente.

Segundo, el calendario. La gran caída ocurrió entre 2021 y 2022, cuando se disipó la pandemia por COVID: en un solo año la tasa de muertes por enfermedades del corazón bajó 12 por ciento y la de diabetes 19, mucho antes de este gobierno. En cambio, las visitas médicas de Salud Casa por Casa empezaron en junio de 2025 y el modelo de atención cardiorrenal-metabólica arranca este mes. No se conoce evaluación, oficial o académica, que vincule esos programas con mejor control de la presión o la glucosa, menos aún con muertes evitadas.

Tercero, el descenso no fue exclusivo de los padecimientos crónicos. En 2025 la mortalidad bajó en todos los grupos de edad, y más entre los jóvenes: 12 por ciento en menores de 15 años contra 3 por ciento en el grupo de 65 y más, donde se concentran infartos y diabetes.

La literatura científica ofrece otra pista. En 2020 y 2021 las muertes por diabetes y por cardiopatía isquémica en México superaron en cerca de un tercio lo esperado, según un estudio publicado en 2022 (The Lancet Regional Health Americas). Después vino el retroceso: para 2023, seis de cada diez países habían regresado a su nivel de mortalidad previo a la pandemia, según el estudio Carga Global de la Enfermedad (The Lancet 2025).

En Estados Unidos la tasa general ajustada por edad bajó otro 4.6 por ciento en 2025, el reporte oficial no la adjudica a algún programa que se haya implementado, es decir fue una disminución natural. ¿Cuánto de la baja mexicana de este año es todavía cola de ese ajuste post pandemia? nadie lo ha medido. Era la pregunta por responder antes de escribir “logramos”.

Tampoco todo se puede explicar por el regreso a la normalidad después del COVID. La diabetes sí quedó cerca de su nivel de 2019, pero la tasa por enfermedades del corazón sigue 14 por ciento arriba, y la de insuficiencia renal también. La buena noticia sin regateo es la cerebrovascular: su tasa es la más baja de la última década, como afirmó el secretario. Eso merece estudiarse, no solo anunciarse.

Queda un asunto técnico que un equipo asesor no debería pasar por alto. Todas estas son tasas brutas, sin ajuste por edad. En un país que envejece, una tasa bruta puede subir aunque el riesgo de morir a cada edad baje, y a la inversa. El INEGI no publica tasas nacionales ajustadas por causa; la Secretaría de Salud puede calcularlas. Mientras no lo haga, decir que “empezamos a estabilizar la carga” con un solo año de diferencia es una aspiración, no un resultado.

El doctor Kershenobich es un clínico con prestigio de sobra para no necesitar números inflados. Lo que necesita es un equipo que le entregue tres cosas: tasas ajustadas por edad, una comparación contra la tendencia previa a la pandemia y evaluaciones independientes de sus programas. Si en dos o tres años la curva sigue bajando y esos estudios existen, el “logramos” estará ganado. Hoy lo que hay es un buen dato, más modesto de lo que se dijo, y una causa todavía por demostrar.

En salud pública, como en finanzas, un buen trimestre no hace una tendencia. Ningún equipo financiero dejaría que su director presentara ante los accionistas un resultado preliminar como utilidad consolidada, y menos sin poder explicar de dónde vino. Los mexicanos son los accionistas de su sistema de salud, y el equipo que asesora al secretario le debe datos auditados y la explicación completa. Esa es la tarea pendiente en la Secretaría de Salud. Si se hace bien, la próxima vez podremos decir lo “logramos” y festejarlo.